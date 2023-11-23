“İş Dünyası ve İnsan Hakları Hızlandırma Programı”na başvurular 15 Aralık'a kadar

UN Global Compact Türkiye’nin geçen yıl başlattığı “İş Dünyası ve İnsan Hakları Hızlandırma Programı” bu yıl ikinci kez uygulanacak.

İş dünyasını insan hakları alanında “taahhütten eyleme” geçmesi için destekleyen ve 2024 Ocak ayında başlayarak 6 ay sürecek programa başvurular 15 Aralık’a kadar devam edecek.

Şİrketler, tedarik, üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarında başta çalışanları ve tüketiciler olmak üzere pek çok paydaşının yaşamını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle şirketlerin insan hakları konusunda atacağı her olumlu adım, toplumun genel refahı açısından önem taşıyor. Kamu politikalarının ve teşviklerin yanı sıra iş dünyasının dönüştürücü gücü büyük potansiyel barındırıyor.

UN Global Compact Türkiye’nin İş Dünyası ve İnsan Hakları Hızlandırma Programı bu gerçekten yola çıkarak iş dünyasının bu alandaki uygulamalarını geliştirmesini ve taahhütlerini gerçekleştirmesini desteklemeyi amaçlıyor. Programa UN Global Compact üyesi şirketler iki temsilciyle katılabiliyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’den 25, dünyadan 800 şirketin yer aldığı programda katılımcılar program sonunda şirketlerine özel insan hakları eylem planlarını hazırladılar.

Şirketlere insan hakları alanında önemli yetkinlikler kazandırılıyor

Dünyada 35 ülkede uygulanan ve 6 ay süren programa katılan şirketler iş ve operasyon süreçlerindeki insan hakları uygulamalarını ve etkilerini değerlendirerek atılması gereken adımları belirleme yetkinliği kazanıyor. Aynı zamanda, şikayet mekanizmaları ve çözüm yolları dahil olmak üzere insan hakları üzerindeki olumsuz etkileri azaltma yöntemlerini öğreniyor. Program sayesinde katılımcı şirketler hem kendi bünyelerinde hem de değer zincirinde insan haklarını iyileştirmek için bir eylem planı oluşturabilecek ve bu alanda birlikte çalışabileceği paydaşlarıyla iletişime geçebilecek.

Katılımcı şirketler online ortamda ve uzmanların kolaylaştırıcılığı ile düzenlenen eğitimlere ve kapasite geliştirme oturumlarına erişebilecek, uluslararası en iyi uygulamalardan öğrenebilecek ve yerel düzeyde akranlarıyla birlikte öğrenme olanaklarından yararlanabilecek. Programı tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek.

Programa katılmak için başvurular 15 Aralık’a kadar devam edecek.