İş dünyasının beklentisi: Enflasyon – kur makasının kapanması

Son dönemde iş dünyasının en sıcak gündemi kurdaki baskılanma karşısında enflasyondaki artışın yarattığı makas.

28.08.2023 15:12:400
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İş dünyasının beklentisi: Enflasyon – kur makasının kapanması

Burada makas açılırken özellikle ihracatçı sektörler uluslararası rakipleri karşısında güç kaybediyor. Artan maliyetleri dengelemek için kârdan fedakarlık eden sektörler, şimdi yeni ekonomi yönetimiyle bu makasın kapanmasını bekliyor. Bir taraftan da hedeflenen iyileşme olmadığı takdirde karşı karşıya kalacakları yıkıcı etkinin boyutunu öngörmeye çalışıyorlar.

Capital 2023 Temmuz sayısından

Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinden itibaren kurda yaşanmaya başlayan duraklama ekonomide dengeleri değiştirdi. Bu duraklamayla Türk Lirası’ndaki aşırı değerlenme, yabancı para cinsinden elde edilen gelirlerin yurt içi maliyetler karşısında yetersiz kalmasına neden oldu. Enflasyon, kurun önünde seyrettikçe bu durum birçok sektörü ve şirketi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yaşananlar ithalatı artırırken şirketlerin finansal dengesini bozuyor.

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