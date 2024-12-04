İş dünyasının en beğenilen şirketleri belli oldu

Capital Dergisi, 25 yıldır gerçekleştirdiği “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” araştırmasını Aralık 2024 sayısında yayınladı.

4.12.2024 14:15:290
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İş dünyasının en beğenilen şirketleri belli oldu

Capital, 25 yıldır “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri”ni belirliyor. Müşterileri, çalışanları ve toplum için yarattığı değerle öne çıkan, güvenilirlik, finansal sağlamlık ve itibar kriterlerinde rakiplerine fark atan şirketleri ilk 20 listesinde bir araya getiriyor. 

Bu yıl da ZENNA Araştırma’nın katkılarıyla hazırlanan listede, Koç Holding, “En Beğenilenler” listesinde zirveyi bırakmadı. Arçelik ikincilik, İş Bankası üçüncülük, Eczacıbaşı Topluluğu dördüncülük koltuğunu korudu. THY bir basamak çıkarak dördüncülüğe, Unilever 4 basamak çıkarak beşinciliğe yerleşti. Listede tam 20 şirket yer değiştirdi. Araştırmada, 36 sektörün en beğenilen ilk üç şirketi de sıralandı. 

* Araştırmanın tamamı Capital Dergisinin yeni sayısında

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