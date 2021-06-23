İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri ödüllerine kavuştu

İş dünyasının en beğenilen ilk 5 şirketi ile sektörlerinin en beğenilen 37 şirketinin ödüllerine kavuştuğu törenin açılış konuşmasını Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük yaptı. Törende, iş dünyasının en beğenilen ilk 3 şirketinin liderleri Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ve Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin, yeni rekabet ortamında beğeni kazandıran stratejilerini paylaştı.

Capital Dergisi tarafından, ZENNA Araştırma ve Danışmanlık iş birliği ile hazırlanan “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri Ödül Töreni”online olarak hayata geçti. Açılış konuşmasını Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük’ün yaptığı törende, iş dünyasının en beğenilen şirketlerinin liderleri Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ve Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin, yeni rekabet ortamında beğeni kazandıran stratejilerini anlattı.

BSH, Çolakoğlu Metalurji, Filli Boya, Mey Diageo, Mesa, P&G, Pınar, Shell, TBWA Group İstanbul, Vitra ve Yataş’ın destek sponsorluğuyla gerçekleştirilen törende iş dünyasının en beğenilen ilk 5 şirketi ile sektörlerinin en beğenilen 37 şirketi ödüllerine kavuştu.

ARAŞTIRMA NASIL HAZIRLANDI?

Capital Dergisi’nin 20 yıldır kesintisiz sürdürdüğü İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri araştırması, tarafsız ve bağımsız şekilde en beğenilen 20 şirketin yanı sıra her sektörde en beğenilen ilk 3 şirketi belirliyor. İş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği araştırma farklı sektörlerden 600’ün üzerinde şirketi temsilen 1.470 üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleşti. Türkiye’nin en beğenilen şirketleri, tüm iş dünyası temsilcilerinin görüşleri üzerinden hesaplanırken, sektörlerin en beğenilen şirketleri, ilgili sektörün profesyonellerinin görüşleri alınarak belirlendi. Ankete katılan yöneticilerden kendi şirketini dışarıda tutarak hem Türkiye hem kendi sektörü için en beğendiği şirketleri belirtmesi istendi. Kendi şirketini belirten katılımcıların anketleri değerlendirmeye katılmadı. Sektörlerinin en beğenilen şirketlerinin belirlenme sürecinde her sektör için ilgili sektörün en az yüzde 70’ini oluşturan şirketlerin araştırmaya katılımı sağlandı.

Araştırma sonucunda 23 şirket yer değiştirirken, altı yeni şirket en beğenilenler arasına girdi. İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri araştırmasında ilk iki sırada Koç Holding ve Arçelik yerini korurken Unilever üçüncülüğe yükseldi.

SEKTÖRLERE GÖRE EN BEĞENİLENLER

Araştırmada sektörlerine göre en beğenilen şirketler ise Shell, İş Yatırım, Garanti BBVA, Microsoft, Allianz Hayat Emeklilik, Eti, Betek, Eczacıbaşı Vitra, Akçansa, BSH, Çolakoğlu Metalurji, Enerjisa, Trendyol, TEB Faktoring, Amerikan Hastanesi, LC Waikiki, Mey Diageo, Coca-Cola, Pfizer, Rönesans, Mesa, DHL, L’Oreal, Yapı Kredi Leasing, Yataş, Migros, Hilton, Toyota, Pınar Et, TBWA, Allianz Sigorta, Pınar Süt, Turkcell, P&G, Arçelik, McKinsey oldu.

Türkiye’nin En Beğenilen İlk 5 Şirketi

1-Koç Holding

2-Arçelik

3-Unilever

4-Eczacıbaşı Topluluğu

5-Turkcell

Sektörlere göre en beğenilenler

SEKTÖR BİRİNCİ Akaryakıt Shell&Turcas Aracı Kurumlar İş Yatırım Bankacılık Garanti BBVA Bilişim Microsoft Bireysel Emeklilik Allianz Hayat Emeklilik Bisküvi-Çikolata Eti Boya Betek Cam Seramik Eczacıbaşı Vitra Çimento Akçansa Dayanıklı Tüketim BSH Demir Çelik Çolakoğlu Metalürji Enerji EnerjiSA E-Ticaret Trendyol Faktoring TEB Faktoring Hastane Amerikan Hastanesi Hazır Giyim LC Waikiki Alkollü İçecek Mey İçki Alkolsüz İçecek Coca-Cola İlaç Pfizer İnşaat Rönesans Konut Sektörü Mesa İnşaat Lojistik DHL Kozmetik L’Oréal Leasing Yapı Kredi Leasing Mobilya Yataş Organize Perakende Migros Otel ve Konaklama Hilton Otomotiv Toyota Paketlenmiş Et Ürünleri Pınar Reklam Ajansı TBWA Sigorta Allianz Sigorta Süt ve Sütlü Mamüller Pınar Tekstil LC Waikiki Telekomünikasyon Turkcell Temizlik Ürünleri P&G Tüketici Elektroniği Arçelik Yönetim Danışmanlığı McKinsey







