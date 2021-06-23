İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri ödüllerine kavuştu

Capital Dergisi’nin 20 yıldır gerçekleştirdiği “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” araştırmasının ödül töreni online olarak gerçekleştirildi.

23.06.2021 15:13:000
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İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri ödüllerine kavuştu

İş dünyasının en beğenilen ilk 5 şirketi ile sektörlerinin en beğenilen 37 şirketinin ödüllerine kavuştuğu törenin açılış konuşmasını Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük yaptı. Törende, iş dünyasının en beğenilen ilk 3 şirketinin liderleri Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ve Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin, yeni rekabet ortamında beğeni kazandıran stratejilerini paylaştı.

Capital Dergisi tarafından, ZENNA Araştırma ve Danışmanlık iş birliği ile hazırlanan “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri Ödül Töreni”online olarak hayata geçti. Açılış konuşmasını Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük’ün yaptığı törende, iş dünyasının en beğenilen şirketlerinin liderleri Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ve Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin, yeni rekabet ortamında beğeni kazandıran stratejilerini anlattı.

BSH, Çolakoğlu Metalurji, Filli Boya, Mey Diageo, Mesa, P&G, Pınar, Shell, TBWA Group İstanbul, Vitra ve Yataş’ın destek sponsorluğuyla gerçekleştirilen törende iş dünyasının en beğenilen ilk 5 şirketi ile sektörlerinin en beğenilen 37 şirketi ödüllerine kavuştu.

ARAŞTIRMA NASIL HAZIRLANDI?

Capital Dergisi’nin 20 yıldır kesintisiz sürdürdüğü İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri araştırması, tarafsız ve bağımsız şekilde en beğenilen 20 şirketin yanı sıra her sektörde en beğenilen ilk 3 şirketi belirliyor. İş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği araştırma farklı sektörlerden 600’ün üzerinde şirketi temsilen 1.470 üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleşti. Türkiye’nin en beğenilen şirketleri, tüm iş dünyası temsilcilerinin görüşleri üzerinden hesaplanırken, sektörlerin en beğenilen şirketleri, ilgili sektörün profesyonellerinin görüşleri alınarak belirlendi. Ankete katılan yöneticilerden kendi şirketini dışarıda tutarak hem Türkiye hem kendi sektörü için en beğendiği şirketleri belirtmesi istendi. Kendi şirketini belirten katılımcıların anketleri değerlendirmeye katılmadı. Sektörlerinin en beğenilen şirketlerinin belirlenme sürecinde her sektör için ilgili sektörün en az yüzde 70’ini oluşturan şirketlerin araştırmaya katılımı sağlandı.

Araştırma sonucunda 23 şirket yer değiştirirken, altı yeni şirket en beğenilenler arasına girdi. İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri araştırmasında ilk iki sırada Koç Holding ve Arçelik yerini korurken Unilever üçüncülüğe yükseldi.

SEKTÖRLERE GÖRE EN BEĞENİLENLER

Araştırmada sektörlerine göre en beğenilen şirketler ise Shell, İş Yatırım, Garanti BBVA, Microsoft, Allianz Hayat Emeklilik, Eti, Betek, Eczacıbaşı Vitra, Akçansa, BSH, Çolakoğlu Metalurji, Enerjisa, Trendyol, TEB Faktoring, Amerikan Hastanesi, LC Waikiki, Mey Diageo, Coca-Cola, Pfizer, Rönesans, Mesa, DHL, L’Oreal, Yapı Kredi Leasing, Yataş, Migros, Hilton, Toyota, Pınar Et, TBWA, Allianz Sigorta, Pınar Süt, Turkcell, P&G, Arçelik, McKinsey oldu.

Türkiye’nin En Beğenilen İlk 5 Şirketi

1-Koç Holding

2-Arçelik

3-Unilever

4-Eczacıbaşı Topluluğu

5-Turkcell

Sektörlere göre en beğenilenler

SEKTÖRBİRİNCİ
AkaryakıtShell&Turcas
Aracı Kurumlarİş Yatırım
BankacılıkGaranti BBVA
BilişimMicrosoft
Bireysel EmeklilikAllianz Hayat Emeklilik
Bisküvi-ÇikolataEti
BoyaBetek
Cam SeramikEczacıbaşı Vitra
ÇimentoAkçansa
Dayanıklı TüketimBSH
Demir ÇelikÇolakoğlu Metalürji
EnerjiEnerjiSA
E-TicaretTrendyol
FaktoringTEB Faktoring
HastaneAmerikan Hastanesi
Hazır GiyimLC Waikiki
Alkollü İçecekMey İçki
Alkolsüz İçecekCoca-Cola
İlaçPfizer
İnşaatRönesans
Konut SektörüMesa İnşaat
LojistikDHL
KozmetikL’Oréal
LeasingYapı Kredi Leasing
MobilyaYataş
Organize PerakendeMigros
Otel ve KonaklamaHilton
OtomotivToyota
Paketlenmiş Et ÜrünleriPınar
Reklam AjansıTBWA
SigortaAllianz Sigorta
Süt ve Sütlü MamüllerPınar
TekstilLC Waikiki
TelekomünikasyonTurkcell
Temizlik ÜrünleriP&G
Tüketici ElektroniğiArçelik
Yönetim DanışmanlığıMcKinsey



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