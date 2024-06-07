İş Gıda'dan yenilenebilir enerji hamlesi

İş Gıda; markalarından KFC ile başlattığı ve sektöre öncülük ettiği yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımını, Pizza Hut ve Krispy Kreme markaları ile genişletti.

I-REC Sertifikalı yeşil enerji kullanımında sektörüne öncülük eden İş Gıda, artık bünyesinde yer alan diğer markaların restoran ve mağazalarının da elektriğini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyor.

Türkiye genelinde 600’ü aşkın restoran ve mağazası olan İş Gıda, sürdürülebilirlik kapsamında yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek yenilenebilir enerji kullanımının önemine dikkat çekiyor. İş Gıda; çatısı altında hizmet veren KFC’nin ardından Pizza Hut restoranlarında ve Krispy Kreme mağazalarında kullanılan elektriğin tamamını Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikalı (I-REC) yüzde 100 yenilenebilir enerjiden karşılayarak, çevre dostu bir yaklaşım sergiliyor.

İş Gıda, Perfect Solutions Enerji Danışmanlığı ile yürüttüğü çalışmalarla yenilenebilir enerji kaynaklarından karşıladığı restoran ve mağazalarının elektriğini I-REC sertifikası ile belgeliyor. Uygulama atmosferi olumsuz etkileyen karbon emisyonunu azaltarak hava kirliliğini engelliyor.

Doğal kaynakların korunmasına destek olabilmek adına sürdürülebilirlik odaklı çalışmaların önemini vurgulayan İş Gıda Grup CEO’su Feliks Boynuinceoğlu açıklamasında “Sürdürülebilirlik kapsamında; restoranlarımızda ve mağazalarımızdaki enerji tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı önceliklendiriyoruz. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğimiz yenilenebilir enerji kullanımı projemizi bundan bir yıl önce KFC ile başlattık. Sektöre öncülük eden projemize verilen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile sürdürülebilirlik çalışmalarımızın küresel düzeyde belgelenmesi bizleri gururlandırdı. Buna ek olarak elektriğin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerjiden karşılayan projemizi Pizza Hut ve Krispy Kreme’de de uygulamaya başladığımızı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Önümüzdeki dönemde İş Gıda olarak öz tüketimimizin tamamını yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağından karşılamak için kendimize ait bir güneş enerjisi santrali kurmayı hedefliyoruz. Yeşil enerji kullanımının yanı sıra Atıkların Sürdürülebilir Dönüşümü projemiz ile de iddialıyız. Atık ve kaynak yönetimi konularındaki çevre dostu uygulamalarımız ile sektörde ilk kez FSC sertifikalı paketleri kullanan marka olarak yine sektöre öncülük ediyoruz diyebilirim. Atık bitkisel yağların biyodizel yakıt olarak sisteme geri kazandırılmasını sağlayan çalışmamızla Karbon Azaltım Sertifikası almaya hak kazandık. Global ölçekte etkisi büyük markaların, sürdürülebilirlik konularına katkı sağlamasını, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına gerçekten çok değerli ve önemli buluyorum. İş Gıda olarak biz de bu bakış açısı ile hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizle çevremize karşı duyduğumuz sorumlulukla hareket etmeyi sürdüreceğiz” dedi.