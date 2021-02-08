İş gücünü 5 yılda yüzde 20 azaltacak

Japonya’nın en büyük hava yolu şirketlerinden All Nippon Airways (ANA), gelecek 5 yıl içinde iş gücünü yüzde 20 azaltmayı planlıyor.

8.02.2021 09:57:000
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İş gücünü 5 yılda yüzde 20 azaltacak

Kyodo ajansının haberine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkisi sonucu şirket, masrafların hafifletilmesi için iş gücünde daralmaya gidecek.

Her yıl yaklaşık 3 bin kişiyi işe alan firma, 2021 mali yılı itibarıyla yeni personel alımını azaltacak ve 2021’de 700, 2022’de de 200 kişilik yeni istihdam sağlayacak.

Her yıl yaklaşık 2 bin kişinin emeklilik dahil doğal sebeplerle ayrıldığı şirketin iş gücü Mart 2026’ya kadar 38 binden 30 bine kadar düşürülecek.

Nisan-aralık 2020 döneminde 2,94 milyar dolar net kar kaybı açıklayan ANA, mevcut mali yılda 4,85 milyar dolar net kayıp beklediğini duyurmuştu.

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