İş hayatında ezberler bozuluyor

Çok önemli bir toplantıda, örneğin satın alma müdürünün kedisini toplantı masası üstünde görmek veya pazarlama departmanı kapısında uzanmış bir terier ile karşılaşmak mümkün.

İş dünyasında yeni kuşak çalışanlar, sosyal duyarlılıklarıyla önceki kuşaklardan ayrılıyor. Bilinçli birer birey olmayı kimlik edinen bu yeni kuşağın çevre bilinci ve marka duyarlılıkları, iş hayatında ezberleri bozuyor.

Türkiye’de genç kuşakların etkin olduğu şirketlerden biri olan Sigma Group’un 100’ün üstünde çalışanının yüzde 80’i 30 yaş altında. Genç yöneticileriyle birlikte bu kuşağın da getirdiği özellikler, şirketin kurumsal politikalarında karşılık buluyor.

Ofise evcil hayvanlarıyla geliyorlar

2020 yılında aldığı ödülle Bilişim 500 Hizmet İhracatı Kategorisinde birinci olduklarını vurgulayan Sigma Group Ceo’su Musa Rad, çevre dostu tutum sergileyerek sosyal sorumluluk alanında da öncü olmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Çevreyi koruma adına pek çok kurumla sosyal sorumluluk faaliyetleri yürüten Sigma’nın ofisindeki otomatlarda yapılan satışlardan elde edilen gelir de hayvanlar için bağışlanıyor. Sigma Group’ta çalışanların kendi evcil dostlarını çalışma ortamına getirmelerine izin veriliyor. Çok önemli bir toplantıda, örneğin satın alma müdürünün kedisini toplantı masası üstünde görmek veya pazarlama departmanı kapısında uzanmış bir terier ile karşılaşmalarının kendileri için şaşırtıcı bir şey olmadığını söyleyen Musa Rad, Sigma Group’un, bu hayvan sever yaklaşımının tüm firmalara örnek olmasını dilediklerini söylüyor.