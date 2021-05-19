İş insanı Erol Çarmıklı hayatını kaybetti

Nurol Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Çarmıklı hayatını kaybetti

19.05.2021 10:27:000
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İş insanı Erol Çarmıklı hayatını kaybetti

Türkiye'ye yarım asra aşkın hizmet veren iş dünyasının önemli isimlerinden, Nurol Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Çarmıklı 85 yaşında vefat etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Artvin'in Hopa ilçesinde 1936'da doğan iş insanı Erol Çarmıklı, inşaattan gayrimenkule, savunma sanayinden madenciliğe, turizmden finansa kadar birçok sektörde faaliyet gösteren, sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde de adından başarı ile söz ettiren Nurol Şirketler Topluluğu’nun kurucu ortaklarındandı.

Evli, 4 çocuk babası ve 6 torun sahibi Çarmıklı'nın cenazesi 20 Mayıs'ta Zincirlikuyu Mezarlığında öğle namazı sonrası defnedilecek.

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