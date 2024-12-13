İş insanı İpek Kıraç'tan zor bir alanda sosyal sorumluluk

İş insanı İpek Kıraç tarafından kurulan SemtPati Vakfı'nın “Benim Şirketim Onun Yuvası” kampanyası, şirketlere sosyal sorumluluk projelerinde yeni bir alan açıyor.

SemtPati Vakfı'nın, sahiplenilmedikleri takdirde ömürlerinin sonuna kadar barınaklarda yaşamak zorunda kalan köpeklere umut olan “Benim Şirketim Onun Yuvası” kampanyası büyüyor. Kampanya, özellikle büyük ırk köpeklerin sahiplendirilmesi için sürdürülebilir bir model sunarken, şirketlere de sosyal sorumluluk projelerinde yeni bir alan açıyor.

Ailelerin ev ortamına uyum sağlayamayacağını düşündüğü için genellikle tercih etmediği büyük ırk köpekler, barınaklarda uzun süre kalıyor ve çoğu zaman hiç sahiplenilmiyor. SemtPati Vakfı'nın hayata geçirdiği “Benim Şirketim Onun Yuvası” kampanyası, şirketlerin kampüslerinde köpekler için küçük ölçekli ve güvenli yaşam alanları oluşturarak bu sorunu çözmeyi hedefliyor. Bu model sayesinde, köpeklere sevgi dolu bir yuva sağlanırken, aynı zamanda onların bakımı için sorumluluk bilincine dayalı bir ekosistem oluşturuluyor.

Kampanya kapsamında:

•Mizaç testleri ve eğitimleri tamamlanmış köpekler, şirketlerin kampüslerinde özel yaşam alanlarına yerleştiriliyor.

•Şirketler, kampüslerinde iki ya da dört köpek için güvenli yaşam alanları oluşturuyor.

•Köpeklerin günlük bakımı ve düzenli sağlık kontrolleri, şirket çalışanlarının gönüllü desteğiyle sağlanıyor.

Bu sistem, şirketlerin toplumsal fayda yaratmasına olanak sağlarken, çalışanlarına da köpeklerle sevgi dolu bir bağ kurma fırsatı sunuyor.

“Büyük ırk köpeklerin sahiplendirilmesi zorlu bir süreç”

SemtPati Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İpek Kıraç; “Sokak köpeklerinin kaderlerini değiştirmek istiyoruz. Büyük ırk köpeklerin sahiplendirilmesi zorlu bir süreç. Ancak bakımevlerinde bu köpeklere mizaç testlerini takiben eğitimler vererek ve şirketlerle iş birliği yaparak bu zorluğu avantaja çeviriyoruz. Kampanya, köpeklere güvenli bir yuva sağlarken, şirketlerin sosyal sorumluluk alanında anlamlı adımlar atmasına olanak tanıyor. Sokak hayvanları için oldukça zorlu geçen bir yılı geride bırakırken, tüm iş dünyasını bu kampanyaya destek vermeye ve birlikte binlerce hayatı kurtarmaya davet ediyorum.” dedi.

Bugüne kadar yüzlerce dezavantajlı köpeğe yuva sağlayan tüm şirketlere teşekkür eden İpek Kıraç, sözlerini şöyle tamamladı: “Kampanyayı büyütmek adına daha fazla şirketin desteğine ihtiyacımız var. Tüm iş dünyasını, bu kampanyaya katkı sağlamaya davet ediyorum.”