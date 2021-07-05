İş telefonu mu, özel telefon mu?

Telefonlar, işlerimiz için vazgeçilmez olduğu kadar özel hayatımız için de alternatifsiz bir iletişim aracı durumunda. Peki, iş ilişkilerimizi de özel hayatımızı da aynı telefon üzerinden yürütmeye çalışmanın sakıncaları yok mu?

İş dünyası için artık hayati önem taşıyan telefonlar pek çok çalışan için şirketinden talep ettiği dijital bir iş aracı olarak görülmeye başlandı. Şirketler de çalışanlarını takip edebilmek, yaptığı görüşmeleri kaydetmek, sanayi casusluğunun önüne geçmek gibi gerekçelerle zaten çalışanlarının şirketin sağladığı telefon üzerinden iş görüşmelerini yürütmesini talep edebiliyor.

Ancak bu aynı zamanda önemli bir sakıncayı doğuruyor. İş hayatı için kullandığımız telefon özel hayatımızın izlenmesine veya en azından, tatil günlerimizde de iş kontaklarımızla zoraki bir diyalog içinde kalmamıza neden olabiliyor.

Bu sebeplerle iş telefonunu ve özel telefonu ayırmak çok da akılcı bir karar gibi görünüyor. Elbette, çift sim kartlı telefonlar da bir nebze çözüm olabiliyor ancak günümüzünn dijital uygulamaları, farklı hesapları çalıştırmak için farklı cihazlar talep edebiliyorlar.

Bu noktada pek çok profesyonel ikinci telefon olarak hangi cihazı kullanabileceğini sorguluyor. Elbette yeni bir iPhone veya yüksek kalibreli bir Android telefon aynı zamanda yüksek fiyatıyla da önemli bir yatırım olarak kabul edilebilir.

Oysa, güçlü donanımlarıyla ikinci telefon ihtiyacını karşılayan ancak uygun fiyatlarıyla da kullanıcıların bütçesini sarsmayan telefonlar mevcut.

Elbette bu cihazların Android işletim sistemine sahip olduğunu hatırlamamız lazım zira Apple iOS cihazları başkasının üretmesine izin vermiyor ve iPhone telefonlar için de yüksek fiyat politikasından vazgeçmiyor. Bu fiyatlara ülkemizde de döviz ve vergi yükünün de bindiğini unutmayalım.

İşte bu noktada, üç önemli telefon üreticisi, güçlü donanımları ama uygun fiyatlarıyla öne çıkıyor.

Bunlar General Mobile, Casper ve Hiking firmaları.

Casper zaten yerli bir üretici olarak 20 seneden uzun zamandır başarısını ve güvenilirliğini, geniş servis ağını kanıtlamış bir marka. General Mobile de Türkiye’de çok uzun zamandır aktif ve yaygın şekilde hizmet vermesiyle tanınıyor. Hiking de yeni olmasına rağmen, güçlü bir dağıtım ağıyla pazara giren ve güven veren bir firma. Bu üç firma da, rakiplerine oranla, çok güçlü donanımlara sahip telefonları, çok uygun fiyatlara sunmasıyla, ikinci telefon arayanlar için önemli bir alternatif oluşturuyorlar.