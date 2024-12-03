İş Varant ve Herkese Borsa iş birliğiyle sıfır komisyon avantajı!

Herkese Borsa hesabıyla İş Varant Mobil’e giriş yapan yatırımcılar, İş Yatırım’ın ihraç ettiği varant işlemlerinde “sıfır komisyon” ayrıcalığından faydalanabiliyor.

İş Varant Mobil uygulaması sayesinde varant piyasasına erişim daha kolay ve avantajlı!

Ayrıca İş Varant Mobil kullanıcıları canlı piyasa verilerini ücretsiz takip edebiliyor, demo hesaplar ile gerçek piyasa koşullarını deneyimleyebiliyor ve akıllı varant filtresi gibi özelliklerden yararlanarak yatırımlarına yön verebiliyor.

Varant Nedir?

Varantlar, yatırımcılara dayanak varlığı önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte alma ya da satma hakkı veren, ancak yükümlülük getirmeyen sermaye piyasaları araçlarıdır. Diğer bir deyişle varant, menkul kıymet haline getirilmiş opsiyonlardır.

İş Varant Mobil, varant yatırımcılarına piyasayı kolayca takip edebilmeleri ve bilinçli kararlar alabilmeleri için birçok özellik sunuyor:

• Ücretsiz canlı piyasa verileri,

• Demo hesap ile risk almadan işlem yapma imkânı,

• Akıllı varant filtresi ile stratejiye en uygun varantı bulma,

• Hesaplama araçları ile detaylı varant analizi ve hedef fiyat belirleme,

• Varant Akademi videoları ile piyasaya dair eğitim içeriklerine erişim.

Herkese Borsa ile Yatırımda Yeni Bir Dönem

İş Yatırım'ın yeni nesil dijital platformu Herkese Borsa ise yatırım dünyasına yepyeni bir bakış açısı kazandırıyor. Şubesiz ve tamamen dijital bir deneyim sunan uygulama, portföy alt limiti olmadan yatırım yapma imkânı tanıyor. Üstelik ücretsiz canlı veri ve hacme göre değişen avantajlı komisyon oranları ile yatırımcıları destekliyor.

İş Varant Mobil ile Herkese Borsa hesabınızla giriş yaparak sıfır komisyon avantajını hemen keşfedin!

Daha Fazla Bilgi İçin:

• İş Varant Web Sitesi: www.isvarant.com

• İş Varant Destek Hattı: 0 (212) 350 23 00

• E-posta: [email protected]

• Herkese Borsa Web Sitesi: www.herkeseborsa.com.tr

• E-posta: [email protected]

• Telefon: 0 (850) 721 57 00

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