İşbir Holding'de üst düzey atama

1968 yılında Türk işçilerin kurduğu İşbir Holding çatısı altında faaliyet gösteren İşbir Yatak ve İşbir Sünger şirketlerinde üst düzey bir atama gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; inovasyona dayalı üretim felsefesi ve yüksek katma değerli ürünleri ile sektörde birçok ilke imza atan İşbir Holding çatısı altında faaliyet gösteren İşbir Sünger ve İşbir Yatak’ın Genel Müdürü Cihan Çavdar oldu.

2003 yılından bu yana İşbir Sünger’de önemli görevler üstlenen ve Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapan Çavdar, İşbir Sünger ve İşbir Yatak Genel Müdürü olarak yenilikçi çalışmalara imza atacak.

Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü’nü bitiren Cihan Çavdar, yüksek lisansını İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme ve Yönetim bölümü ile tamamladı. Üniversite yıllarında İşbir Sünger’de yaptığı stajda kariyerinin temelleri atıldı.

İşbir Sünger Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çavdar, şirketteki kariyerine İşbir Sünger ve İşbir Yatak Genel Müdürü olarak devam edecek. Estetik bakış açısı, ekip odaklı yönetim anlayışı ve dönüşümcü liderlik vizyonuyla şirketin büyüme yolculuğuna güçlü bir ivme kazandırması beklenen Cihan Çavdar, stratejik bakış açısıyla şirketin sektördeki konumunu güçlendirmeye devam edecek. Cihan Çavdar, kimya alanının yanı sıra; spor, sanat, edebiyat ve fotoğrafçılıkla da ilgileniyor.

1968 yılında Türk işçilerin kurduğu İşbir Holding; İşbir Sentetik, İşbir Sünger, İşbir Mewar, İşbir Yatak, İşbir Ziraat, Ergo Yatak, İşbir Yay olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor. 2000’den fazla çalışanıyla toplam 250 bin metrekare kapalı alanda üretim, satış ve dağıtımını sürdürüyor. Türkiye’de ve dünyada katma değer yaratan konumuyla İşbir Holding; Ankara, Balıkesir, İzmir, Çankırı ve Hindistan’da bulunan fabrikalarında üretim gerçekleştiriyor.