İşbir Holding'de üst düzey atama

1968 yılında Türk işçilerin kurduğu İşbir Holding çatısı altında faaliyet gösteren İşbir Yatak ve İşbir Sünger şirketlerinde üst düzey bir atama gerçekleşti.

29.04.2025 17:10:170
Paylaş Tweet Paylaş
İşbir Holding'de üst düzey atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre; inovasyona dayalı üretim felsefesi ve yüksek katma değerli ürünleri ile sektörde birçok ilke imza atan İşbir Holding çatısı altında faaliyet gösteren İşbir Sünger ve İşbir Yatak’ın Genel Müdürü Cihan Çavdar oldu. 

2003 yılından bu yana İşbir Sünger’de önemli görevler üstlenen ve Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapan Çavdar, İşbir Sünger ve İşbir Yatak Genel Müdürü olarak yenilikçi çalışmalara imza atacak.

Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü’nü bitiren Cihan Çavdar, yüksek lisansını İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme ve Yönetim bölümü ile tamamladı. Üniversite yıllarında İşbir Sünger’de yaptığı stajda kariyerinin temelleri atıldı.

İşbir Sünger Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çavdar, şirketteki kariyerine İşbir Sünger ve İşbir Yatak Genel Müdürü olarak devam edecek. Estetik bakış açısı, ekip odaklı yönetim anlayışı ve dönüşümcü liderlik vizyonuyla şirketin büyüme yolculuğuna güçlü bir ivme kazandırması beklenen Cihan Çavdar, stratejik bakış açısıyla şirketin sektördeki konumunu güçlendirmeye devam edecek. Cihan Çavdar, kimya alanının yanı sıra; spor, sanat, edebiyat ve fotoğrafçılıkla da ilgileniyor.

1968 yılında Türk işçilerin kurduğu İşbir Holding; İşbir Sentetik, İşbir Sünger, İşbir Mewar, İşbir Yatak, İşbir Ziraat, Ergo Yatak, İşbir Yay olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor. 2000’den fazla çalışanıyla toplam 250 bin metrekare kapalı alanda üretim, satış ve dağıtımını sürdürüyor. Türkiye’de ve dünyada katma değer yaratan konumuyla İşbir Holding; Ankara, Balıkesir, İzmir, Çankırı ve Hindistan’da bulunan fabrikalarında üretim gerçekleştiriyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Riskli sektörlerde iş güvenliği

Riskli sektörlerde iş güvenliği

Balparmak ikinci kuşağa emanet

Balparmak ikinci kuşağa emanet

Ian Bremmer yazdı: Trump küresel enerji geçişini nasıl etkileyecek?

Ian Bremmer yazdı: Trump küresel enerji geçişini nasıl etkileyecek?

Tasarruf Eğilimleri Araştırması: Yastık altı altın mı, vadeli hesap mı tercih ediliyor?

Tasarruf Eğilimleri Araştırması: Yastık altı altın mı, vadeli hesap mı tercih ediliyor?

Şimşek gündemi değerlendirdi: Cari açıkta iyileşme olacak

Şimşek gündemi değerlendirdi: Cari açıkta iyileşme olacak

Trump'ın ilk 100 gününe tarifeler damga vurdu

Trump'ın ilk 100 gününe tarifeler damga vurdu

Yorum Yaz