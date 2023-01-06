İşbir Yatak, üretimde yüzde 30 büyüdü

İşbir Holding çatısı altında faaliyet gösteren İşbir Yatak, 2022 yılını üretimde yüzde 30, ciroda yüzde 95 büyüme ile geride bıraktı. İnovatif ürünleriyle sektörde birçok ilke imza atan İşbir Yatak, ürün grubuna eklediği “Junior”, “Pati” ve “Doğal Yatak” koleksiyonları ile cirosunda yüzde 25 ek büyüme planlıyor. Marka, 5 yıllık projeksiyonda üretimdeki ihracat payını da yüzde 25’e çıkarmayı hedefliyor.

İnovasyona dayalı üretim felsefesi ve yüksek katma değerli ürünleriyle sektörde güçlü bir yer edindiklerini belirten İşbir Holding Ceo’su Metin Gültepe, “2022 yılında yaşanan küresel krizler, ekonomik belirsizlikler ve kur dalgalanmaları birçok sektörü olduğu gibi yatak sektörünü de etkiledi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen 2022’de başarılı bir grafik çizerek, yılı üretimde yüzde 30 büyüme ile geride bıraktık. 2023 yılında ise üretimde yüzde 25 büyüme öngörüyoruz. Üretim, fabrika, mağaza yapılanması ve AR-GE gibi birçok alanda yaptığımız yatırımlarımızla yurt içinde markalaşma açısından hedefimizin yüzde 60’ına ulaştık” dedi.

Markanın bundan sonraki hedefini globalde büyümek ve markalaşmak olarak ifade eden Gültepe, 5 yıl içinde üretimin ihracattaki payını yüzde 25 artırmayı planladıklarını vurguluyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Kısa dönem planlarımız arasında yeni pazarlara girmek, sektördeki gücümüzü ve global marka vizyonumuzu daha da derinleştirmek yer alıyor. Hedeflediğimiz ülkeler arasında ise Avrupa ülkeleri, Gürcistan, İngiltere, BAE, Katar ve Türki Cumhuriyetleri ilk sırada bulunuyor. Bununla birlikte yurt içi ve yurt dışı mağaza sayılarımızı artırmayı planlıyoruz. Şu an yurt içinde 65 ilde 221, yurt dışında 14 uyku merkezi ile üstün teknoloji içeren fonksiyonel ürünlerimizi kullanıcılarımıza ulaştırıyoruz. Belirlemiş olduğumuz hedefler doğrultusunda bu yıl yurt içinde 35, yurt dışında ise 5 olmak üzere toplamda 40 yeni uyku merkezi açmayı hedefliyoruz. 5 yıl içinde ise hedefimiz toplam 500 uyku merkezi sayısına ulaşmak.”

Yatak sektörü her geçen gün büyüyor

Yatak teknolojisi ve yan sanayi olarak ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye’de yatak sektörü 750 milyon dolarlık hacme sahip. Yatak sektöründe 25 bin kişiye istihdam sağlanıyor, yılda ortalama 8 milyon adet yatak üretimi yapılıyor. Tüketicilerin doğru yatak seçiminin kesintisiz uyku ve sağlıklı bir beden için öneminin farkına varmaya başladığını vurgulayan Metin Gültepe, “Sektör tüketicilerin bilinçlenmesi, özellikle pandemi sonrası evde geçen zamanın artması, inşaat sektörünün büyümesi, kadınların çalışma hayatında daha çok yer alması, evlilik hazırlıkları ve doğum oranları ile sürekli büyüyor. Sektörün her yıl ortalama yüzde 5 - 8 oranında büyüdüğünü söyleyebiliriz. Türkiye’de yılda yaklaşık 1 milyonun üzerinde evlilik gerçekleşiyor. Özellikle bizim Junior grubumuz için önemli bir veri oluşturan doğum oranları da çocuk grubunda sektörü büyütüyor. Yılda 1,2 milyon civarında doğum gerçekleşiyor. Yani yatak sektörü önemli fırsatları barındırıyor” dedi.

10 milyon dolarlık GES yatırımı...

İşbir Holding, enerji ihtiyacının yüzde 25’ini GES yatırımlarıyla karşılıyor ve 2023 yılında hayata geçireceği yeni GES yatırımı ile bu oranı yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor. Geri dönüştürülmüş hammaddeleri, uyku teknolojileriyle buluşturan İşbir Yatak, doğa dostu yataklar üretiyor. Marka, okyanustaki atık pet şişelerin geri dönüştürülmesiyle elde edilen kumaş ile hazırlanan çevre dostu Ocean Yatak ile gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak adına önemli bir adım atıyor. Sıfır atık projeleri kapsamında fabrikada üretim sonrası ortaya çıkan atıkları ilgili tesislere göndererek, geri dönüştürülmesine olanak sağlıyor. Bunun yanı sıra üretim sonrası çıkan atık süngerlerle yüzde 100 geri dönüştürülmüş bir ürün olan Rebounded katmanı üreterek evcil hayvan yataklarında ve zirai ürünlerde kullanıyor.

Holding her yıl cirosunun yüzde 1’ ini AR-GE yatırımlarına ayırıyor

Gültepe, katma değeri yüksek, kullanıcı odaklı ve çevreci ürünler geliştirmek amacıyla teknolojiyi yakından takip ettiklerini ve Holding olarak her yıl toplam cironun yüzde 1’ini AR-GE ve tasarıma ayırdıklarını ifade ediyor.