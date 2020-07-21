İsfanbul, kapılarını yeniden açtı

Türkiye’nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı İsfanbul Tema Park’ta sınırsız eğlence kaldığı yerden devam ediyor. Karantina sürecinin ardından misafirlerinin sağlığı için uluslararası standartlarda önlemler alarak, açık havada 7’den 70’e herkes için eğlence sunan İsfanbul Tema Park, heyecan dolu dünyasına sizleri de davet ediyor.

Açılışa özel, online bilette yüzde 60 kampanya

İsfanbul Tema Park açılış coşkusunu da 31 Ağustos 2020 tarihine kadar sürecek bir kampanya ile eğlence severlerle birlikte kutluyor. Açılışa özel kampanya çerçevesinde online bilet alan misafirler yüzde 60 oranındaki indirimden faydalanabilecekler. Böylece 7’den 70’e İsfanbul Tema Park’ın tüm misafirleri sınırsız eğlence keyfini yeniden yaşama imkanı bulacaklar.

Nefeskesen, Adalet Kulesi ve King Kong ile adrenalin yine dorukta

11.00 – 19.00 saatleri arasında misafirlerine açık olan İsfanbul Tema Park, birbirinden özel eğlence üniteleriyle donatılmış, Eyüpsultan’daki 120 bin metrekarelik alan üzerine kurulu bulunuyor. İsfanbul Tema Park’ta; 3 saniyede 110 km hıza ulaşan dünyanın en iyi 4’üncü roller coaster’ı Nefeskesen, 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan “Adalet Kulesi”, macera severlerin ilgi odağı Viking, efsanevi King Kong ve 20 milyon dolarlık yatırımla 4 bin metrekarelik bir alana kurulan, İstanbul’un fethini insansı robotlarla anlatan “Fatih’in Rüyası”, İsfanbul Tema Park’ın en sevilen üniteleri arasında yer alıyor.

Ailece eğlence tutkunlarına unutamayacakları deneyimler yaşatmaya yeniden başlayan İsfanbul Tema Park, sınırsız eğlence olanakları, sıra dışı konsept mimarisiyle misafirlerine renkli dünyanın kapılarını yeniden açtı. Eğlence ve adrenalini bir arada yaşamak isteyenlerin vazgeçilmez adresi İsfanbul Tema Park, misafirlerine farklı seçeneklerde eğlence imkanının yanı sıra tek biletle tüm ünitelerden gün boyu sınırsızca faydalanma imkanı sunuyor. Eğlence tutkunları İsfanbul Tema Park’ın yıllık kartı Yes Club’a üye olarak yıl boyu sınırsızca eğlenebilme şansı da yakalıyor. İsfanbul Tema Park’ın kampanyaları ve eğlence avantajları hakkında en güncel bilgiler ise www.isfanbul.com adresinde yer alıyor.