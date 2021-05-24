İsmail Uzelli, Securitas Avrupa Elektronik Güvenlik Başkanı oldu

İsmail Uzelli, elektronik güvenlik işini büyütmeyi hedefleyen Securitas’ın, Avrupa bölgesinde organik ve inorganik büyüme ile yapılanma stratejilerinin şekillenmesinden sorumlu olacak. Aynı zamanda Sensormatic CEO’su olarak da görevini sürdürecek. Securitas Avrupa Başkanı Peter Karlströmer'e bağlı çalışacak Uzelli’nin sorumluluk alanı, 24 ülkenin yer aldığı yaklaşık 500 milyon Euro’luk bir pazarı kapsıyor.

1934 yılında İsveç’te kurulan Securitas, bugün 48 ülkede 355.000 çalışanıyla teknolojiyi, insanı ve bilgiyi başarıyla harmanlayan bir yaklaşımla hizmet veriyor. Şirket, dünya çapında 150.000’den fazla müşterisine hem güvenlik teknolojileri hem de güvenlik hizmetleri ile 360 derece güvenlik çözümleri sunuyor. Elektronik güvenlik alanındaki işini iki kat büyütmek amacıyla büyüme adımları atan Securitas, son olarak geçtiğimiz Ekim ayında Stanley Security’nin Almanya, Portekiz, İsviçre, Singapur ve Hindistan'daki elektronik güvenlik şirketlerini satın almıştı.

AİLE ŞİRKETİYLE BAŞLADI

İsmail Uzelli, dünya devi bir şirkette son derece prestijli bir göreve seçilmesinden gurur duyduğunu söyledi. 1969 yılında İstanbul’da doğan İsmail Uzelli, English High School’dan mezun olduktan sonra, Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümüne devam etti. Uzelli, kariyerine aile şirketi olan Uzelli A.Ş’de başladı. Kısa süre içinde Türkiye'nin ilk modern kaset ve kitap mağaza zincirini açtı.

İsmail Uzelli, sahip olduğu vizyoner ve girişimci kişiliğiyle henüz 23 yaşındayken, Sensormatic ABD ile iş ortaklığı anlaşması yaptı ve 1994 yılında Sensormatic Türkiye’yi kurarak elektronik güvenlik sektöründe hizmet vermeye başladı. Sensormatic çatısı altında sergilediği liderliği süresince Türkiye’de güvenlik endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan pek çok yeni teknolojiyle sayısız ilke imza attı.

2011 yılında, bugün 48 ülkedeki faaliyetleri ve 355 bin çalışanıyla dünyanın en büyük güvenlik şirketleri arasında yer alan İsveç merkezli Securitas ile gerçekleşen birleşmenin ardından, Sensormatic Türkiye CEO’su olarak görev yapmaya devam etti. İsmail Uzelli, Nisan 2021 itibarıyla Securitas’ın Avrupa Elektronik Güvenlik Başkanı olarak atandı. Securitas Avrupa Başkanı Peter Karlströmer'e bağlı çalışacak olan Uzelli, toplam büyüklüğü yaklaşık 500 milyon Euro olan ve 24 ülkeden oluşan bölgenin elektronik güvenlik faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlendi.

İsmail Uzelli, elektronik güvenlik alanındaki 27 yıllı aşkın tecrübesi, üst düzey yönetsel yetkinlikleri, stratejik dönüşüm ve büyüme stratejisi geliştirme alanındaki bilgi birikimiyle, elektronik güvenlik alanında büyüme hedefi olan Securitas’ın, Avrupa bölgesinde şirket satın almaları ve birleşmeler de dahil olmak üzere gelecek stratejilerinin şekillenmesine liderlik edecek. Uzelli aynı zamanda Sensormatic CEO’su olarak da görevini sürdürecek.

İsmail Uzelli, Güvenlik Endüstrisi Sanayi ve İş Adamları Derneği’nin (GESİDER) kurucu üyelerindendir ve 2 dönem üst üste derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmüştür. 2014-2017 arasında da dünyanın en büyük güvenlik derneği olan ASIS’in Türkiye Başkanlığı görevini üstlenmiştir. ASIS çatısı altında yaptığı çalışmalarla Türkiye güvenlik endüstrisinin gelişimine liderlik eden Uzelli, Nisan 2019 tarihinden bu yana Türkiye Özel Güvenlik Federasyonu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürüyor.