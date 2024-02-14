İSO Başkanı Bahçıvan: Ekonomi stres testinden geçiyor

Şeyma Öncel Bayıksel / [email protected]

Capital 2024 Ocak sayısından

İSO, 24 bin üyesiyle Türk sanayisinin en güçlü temsilcilerinden biri. İSO üyeleri sanayi üretiminin yüzde 32,7sini gerçekleştiriyor. Bu büyük oluşumun yönetim kurulu başkanı ERDAL BAHÇIVAN, yeni dönemde ortaya konan ekonomideki Ortodoks politikaları öngörülebilirlik açısından oldukça olumlu buluyor. Yatırım iştahında, tüketimde ve büyümede önümüzdeki yıl bir daralma olmasının kaçınılmaz olduğuna değiniyor. Ancak bunu düze çıkmak için katlanılması gereken bir dönem olarak nitelendiriyor ve “Kolay bir dönem değil. Sabır ve stres testi anlamında herkesin çok güçlü olması lazım” diye konuşuyor.

Erdal Bahçıvan, “Geçtiğimiz dönemde ekonominin temel kurallarıyla örtüşmeyen uygulama ve değerlendirmeler ısrarcı bir şekilde, hatta ısrarın da biraz ötesine geçilerek sürdürüldü. Bunun sonucunda hem rakamlarda hem güvende zafiyet oluştu. Şimdi ise gerek hükümetin içindeki ekonomik aktörler gerek Merkez Bankası tekrar doğru yöntemleri uygulayarak güveni yukarı taşıma çabası içinde” diye konuşuyor.

Erdal Bahçıvan’la yaptığımız röportajın tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ