İsrail 10 yıl aradan sonra Türkiye'ye kargo uçuşlarını başlattı

İsrail hava yolu şirketi El-Al'e ait bir kargo uçağı Pazar günü İstanbul'a iniş yaptı.

İsrail'in bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi, Pazar günü 10 yıl aradan sonra Türkiye'ye ilk kargo uçuşunu gerçekleştirdi.

İsrail hava yolu şirketi El-Al'e ait bir uçak, İsrail'in Türkiye'deki elçiliğinden Twitter yoluyla yapılan açıklamaya göre, Pazar günü İstanbul'a indi. Açıklamada, Tel Aviv ve İstanbul arasındaki uçuşların iki ülke arasındaki ticaretin "rekor seviyelere" ulaşmasına yardımcı olacağı kaydedildi.

Nisan ayında, Türkiye, koronavirüs pandemisi ile mücadelesine yardımcı olmak için İsrail'e tıbbi ekipman göndermeye başladı. Bu beklenmedik dayanışma, bir zamanlar stratejik müttefik olan iki ülke arasındaki sorunlu ilişkilerin iyileşmesi için yolu açan bir adım oldu.

İki ülke arasındaki ilişkiler İsrail komandolarının 10 yıl önce Hamas'ın kontrolündeki Gazze'ye insani yardım götüren filonun Türk bandıralı Mavi Marmara gemisine saldırı düzenlemeleri ve bunun sonucu 10 sivilin hayatını kaybetmesinin ardından bozulmuştu.

Buna tepki olarak, Türkiye İsrail'deki büyükelçisini geri çekmiş, temsilcilerini geri çağırmış ve ortak askeri tatbikatlardan çekilmişti. İsrail'in Türkiye'ye askeri satışları dururken, diğer ticari bağlar güçlü kalmaya devam etmişti.