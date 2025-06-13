İsrail, 200 uçakla İran'ı vurdu: Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti

İsrail, İran'ı hedef aldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a düzenlenen saldırılara onlarca jetin katıldığı bildirildi. Açıklamada, "İran'ın farklı bölgelerindeki nükleer hedefler de dahil olmak üzere düzinelerce askeri hedefe yönelik saldırıları içeren ilk aşama tamamlandı." ifadesi kullanıldı. İran devlet medyası ve İran, Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin İsrail saldırısında yaşamlarını yitirdiğini duyurdu. İranlı nükleer bilim insanları da saldırının hedefi oldu. İran, ikinci bir duyuruya kadar tüm hava sahasını kapattı. İşte şu ana kadar yaşananlar:

İran devlet televizyonu İsrail'in, Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’ye yönelik saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri’nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Tesnim: İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami ve nükleer bilim insanları hayatını kaybetti

İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, İsrail'in Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu merkezini ve nükleer bilim insanlarını hedef aldığını belirtti. Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

YAŞAMINI YİTİREN BİLİM İNSANLARI

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, İsrail'in sabaha karşı İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi adlı nükleer bilim insanları yaşamını yitirdi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden Feridun Abbasi, İran'ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak bir dönem görev yaptı. Abbasi, 2010'da İsrail'in suçlandığı suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu. Yaşamını yitiren diğer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu.

İsrail 200 savaş uçağı kullandığını duyurdu

İsrail ordusu, İran'a yönelik devam eden saldırılarında 200 savaş uçağının kullanıldığını bildirdi. İsrail ordu sözcüsü Effie Defrin, "İran genelinde 100'den fazla hedef vuruldu. 330'dan fazla çeşitli mühimmat atıldı" dedi.

İsrail ordusu ayrıca İran'ın İsrail topraklarına doğru 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) fırlattığını iddia etti.

İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Ürdün’de uyarı sirenleri çaldı

İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Tahran yönetiminden misilleme beklenirken Ürdün’de uyarı sirenleri çaldı.

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, uyarı sirenlerinin çalmasının ardından hava sahasına giren füze ve insansız hava araçlarının (İHA) savaş uçakları ve hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Müdahalenin, bazı füzelerin ve İHA’ların Ürdün topraklarına, özellikle de yerleşim alanlarına düşme ihtimali üzerine yapıldığı aktarılan açıklamada, herhangi bir şekilde ülke hava sahasının ihlaline izin verilmeyeceği ifade edildi.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenledi.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.

Ömer Çelik'ten İsrail'in İran'a saldırısına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin sert tepki göstererek kınadı.

Çelik, "İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi." diyerek "hukuksuz saldırıları" kınadı.

"İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz." diye açıklama yapan Çelik, "Bu barbarca bir saldırganlıktır." dedi.

Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır. Cumhurbaşkanımızın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına tüm dünya dikkat kesilmelidir. Gazze konusunda İsrail’in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslarası baskı artmışken, İsrail bir kere daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı. ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail’in bu saldırıyı yapması, İsrail’in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi. İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır."

İsrail'in İran'a saldırılarında petrol tesisleri zarar görmedi

İran Ulusal Rafineri ve Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi, İsrail'in saldırılarında ülkenin petrol tesislerinin zarar görmediğini duyurdu.

Şirketin İran devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, "İsrail'in bugünkü saldırılarında ülkemizin rafineri tesisleri ve petrol depoları herhangi bir zarar görmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Petrol tesislerinin faaliyetleri ve ülke genelindeki yakıt dağıtımının kesintisiz bir şekilde devam ettiği kaydedildi.

İsrail, sabah saatlerinde İran'ın farklı kentlerine saldırılar düzenlemiş, nükleer tesisleri ve askeri noktaları hedef aldığı öne sürülen bu saldırılarda bazı üst düzey İranlı komutanların ve bilim adamlarının hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

Hamaney'den ilk açıklama

IRNA'nın haberine göre İran dini lideri Ali Hamaney İsrail rejiminin İran’a yönelik saldırılarla kendisi için “acı ve ıstırap dolu” bir kader hazırladığını söyledi. Hamaney, Siyonist rejimin ağır bir cezayı beklemesi gerektiğini belirtti.

Hamaney, “Siyonist rejim, şeytani ve kanlı eliyle aziz ülkemizde bir suç işledi ve sivil yerleşim alanlarını hedef alarak kötü niyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu rejim, sert bir karşılık beklemelidir" dedi. Hamaney, saldırılarda bazı komutanların ve bilim insanlarının şehit edildiğini belirterek "Onların görevlerini halefleri ve meslektaşları derhal devralacaktır. Bu suçla, Siyonist rejim kendi kaderini acı ve ıstırap dolu bir sona mühürledi ve bunu mutlaka yaşayacaktır” diye konuştu.

Saldırının hedefi olan nükleer bilim insanları

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden iki üst düzey nükleer bilim insanının isminin belli olduğu iddia ediliyor. BBC'nin haberine göre biri İran Atom Enerjisi Örgütü'nün (AEOI) eski başkanı Feridun Abbasi. Habere göre AEOI, İran'ın nükleer tesislerinden sorumlu: Abbasi ise 2010 yılında Tahran'da bir sokakta uğradığı suikast girişiminden kurtulmuştu. Diğeri ise Tahran'daki İslami Azad Üniversitesi Rektörü Muhammed Mehdi Tehrançi

İran, ikinci bir duyuruya kadar tüm hava sahasını kapattı

İran Sivil Havacılık Otoritesi, ülkenin hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatılacağını belirterek, İranlıları havalimanlarına şahsen gitmekten kaçınmaları konusunda uyardı. İran'ın yayınladığı NOTAM'a göre, ülke daha önce başkent Tahran üzerindeki hava sahasını geçici olarak kapattığını duyurmuştu.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi, "İsrail, İran'a saldırılarını ABD’nin yardımıyla gerçekleştirdi. Ağır bir bedel ödeyecekler." açıklamasında bulundu.

Birçok gün sürecek

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail’in İran’daki nükleer hedefleri vurduğunu doğruladı ve operasyonun birçok gün süreceğini açıkladı. Netanyahu, "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söyledi.

Netanyahu, televizyon üzerinden yaptığı konuşmada, "Bu operasyon, bu tehdidi ortadan kaldırmak için gereken her gün boyunca sürecek İran’ın nükleer silahlanma programının kalbine vurduk" diye konuştu.

Netanyahu, İran'ın atom bombası üretebilecek kadar uranyum zenginleştirdiğini ve silah üretmek için daha önce atmadığı adımları attığını ileri sürdü.

İsrail nerelere saldırdı?

İran devlet medyası, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu. Devlet medyası, Atom Enerjisi Kurumu'nun eski Başkanı Feridun Abbasi'nin de yaşamını yitirenler arasında olduğunu bildirdi.

Nükleer bilim insanları da saldırının hedefi

BBC'nin haberine göre İsrailli bir güvenlik kaynağı, bu geceki saldırılarda üst düzey İranlı nükleer bilim insanları ve askeri yetkililerin öldürülmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu savundu. İsrail basınına konuşan kaynaklar ise İran’a saldırılarda Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve nükleer bilimciler gibi bazı isimlerin hedef alındığını iddia etti.

Devrim Muhafızları karargahı hedef alındı

İran devlet televizyonu, İsrail saldırılarında Tahran'daki Devrim Muhafızları karargahının vurulduğunu bildirdi.

İran devlet televizyonunun haberinde, Natanz Nükleer Tesisi'nin bulunduğu bölgede dumanların yükseldiği kaydedildi.

İran basını, İsrail’in İran’a devam eden saldırılarında Tebriz kenti ve diğer bazı bölgelerin de hedef alındığını bildirdi

İRAN DEVLET TELEVİZYONU: ÖLENLER ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

İran devlet televizyonu, saldırıların yerleşim bölgelerini vurduğunu ve ölenler arasında çocukların da bulunduğunu bildirdi

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından küresel petrol fiyatları yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı, Türkiye saatiyle 04.10 itibarıyla yüzde 7,40 artışla 74,49 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 7,86 yükselişle 73,39 dolara tırmandı.

BBC'nin haberine göre Haberin duyulmasının ardından Brent petrol ve NYMEX Light Sweet endeksleri yüzde 8'in üzerinde yükseldi. Habere göre yatırımcıların altın ve İsviçre frangı gibi güvenli liman varlıklara yönelmesiyle Cuma günü erken Asya işlemlerinde hisse senetleri düşüş yaşadı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz

Ülkesinin saldırıda dahlinin olmadığını belirten Rubio, "Bu gece İsrail, İran’a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz ve en büyük önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Rubio, İsrail'in, saldırı öncesi ABD'yi bilgilendirdiğini ve bu adımı "kendi meşru müdafaası" için attıklarını kendilerine bildirdiklerini aktardı.

Başkan Donald Trump'ın talimatıyla ABD yönetiminin, bölgedeki güçlerini korumak için gerekli tüm adımları attığını ifade eden Rubio, bölgesel ortaklarıyla temas halinde olduklarını da kaydetti.

Rubio, açıklamasının sonunda ülkesinin saldırıyla bir ilgisi olmadığını yineleyerek Tahran yönetimini "Açık konuşayım: İran, ABD çıkarlarını ya da personelini hedef almamalıdır." ifadeleriyle İran'ı bölgedeki ABD varlığını hedef almaması konusunda uyardı.

İSRAİL'DEN SALDIRI AÇIKLAMASI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait onlarca jetin, İran’ın farklı bölgelerinde yer alan nükleer hedefler de dahil olmak üzere onlarca askeri hedefe yönelik saldırıları içeren ilk aşamayı tamamladığı belirtildi. Açıklamada bugün İran'ın nükleer silah elde etmeye her zamankinden daha yakın olduğu savunuldu.

İSRAİL OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETTİ

İsrail ordu radyosu, Savunma Bakanı Katz'ın İsrail genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini aktardı. Katz, "İsrail'in İran'a yönelik önleyici saldırısının ardından yakın gelecekte İsrail ve sivil nüfusa yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı bekleniyor." ifadesini kullandı.

İsrail Ordu radyosu, İsrail hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını, Ulaştırma Bakanlığının Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'ndaki uçuşlardaki değişiklik durumu hakkında bilgi verileceğini duyurduğunu aktardı. İran'ın çeşitli bölgelerinde çok sayıda askeri hedefin ilk saldırıda vurulduğu belirtilirken askeri hedeflerin, komutanların, karargahların ve nükleer tesislerin saldırıya uğradığı kaydedildi.