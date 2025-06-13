İsrail İran'a saldırdı, Avrupa'da gaz fiyatları yükseldi

Küresel enerji tedariki açısından kilit öneme sahip Orta Doğu'da geniş çaplı bir savaş ihtimali piyasalarda endişeleri artırırken, Avrupa'da gaz fiyatlarında son 5 haftanın en büyük artışı görüldü.

13.06.2025 12:16:290
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İsrail İran'a saldırdı, Avrupa'da gaz fiyatları yükseldi

Avrupa'da doğal gaz fiyatları İsrail'in İran'a saldırısının ardından güne yüzde 4 yükselişle başlarken, son 5 haftanın en büyük artışı görüldü.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, temmuz vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı dün 36,2 avrodan kapandı, bugün 37,7 avrodan açıldı.

Güne yüzde 4 yükselişle başlayan fiyatlar, TSİ 11.00 itibarıyla 37,4 avro seviyesinde seyrediyor.

Küresel enerji tedariki açısından kilit öneme sahip Orta Doğu bölgesinde riskin artması ve daha geniş çaplı bir savaş ihtimali piyasalarda endişeleri artırırken, Avrupa'da gaz fiyatlarında son 5 haftanın en büyük artışı görüldü.

Gerilim nedeniyle özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve petrol tedariki için kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatların aksayabileceğinden, gemilerin boğazı kullanmaktan kaçınması durumunda ise sevkiyatlarda gecikmeler yaşanabileceğinden endişe ediliyor.

Rus gaz tedarikinin büyük bölümünü kaybetmesinin ardından Avrupa'da LNG talebinin yükselmesi nedeniyle LNG tedariki kıta için önem arz ediyor.

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