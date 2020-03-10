İşsizlik Aralık'ta yüzde 13,7 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,2 puan yükselerek yüzde 13,7 oldu.



Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 15,8 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı Aralık 2019'da bir önceki aya göre 0,4 puan arttı.



Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,5 puan yükselerek yüzde 25 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 0,3 puan artışla yüzde 14 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 3 bin kişi arttı

İstihdam edilenlerin sayısı, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre 3 bin kişi arttı ve 27 milyon 658 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı da 0,7 puan azalarak yüzde 44,7 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 225 bin, inşaat sektöründe 119 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 225 bin, hizmet sektöründe ise 122 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,5'i tarım, yüzde 20,6'sı sanayi, yüzde 5,4'ü inşaat, yüzde 57,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

İş gücüne katılma oranı

İş gücü, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 52 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,6 puanlık azalışla yüzde 51,8 oldu.

Aralık 2019'da herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan azalarak yüzde 32,3 olarak belirlendi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, Aralık 2019'da bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 28 milyon 203 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı da 0,3 puanlık azalışla yüzde 45,5 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı, Aralık 2019'da önceki aya göre 43 bin kişi azalarak 4 milyon 267 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı da 0,1 puan gerileyerek yüzde 13,1 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı, Aralık 2019'da bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 52,4 oldu.



