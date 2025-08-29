İşsizlik oranı Temmuz ayında geriledi

TÜİK verilerine göre Türkiye’de işsizlik oranı temmuzda %8,0 ile önceki aya göre 0,4 puan azaldı. İşsiz sayısı 2 milyon 828 bine gerilerken, genç işsizlik oranı %15,0 oldu.

29.08.2025 10:45:530
Paylaş Tweet Paylaş
İşsizlik oranı Temmuz ayında geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı Temmuz ayı Hane halkı İşgücü Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,0 seviyesinde gerçekleşti

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak %8,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,5 iken kadınlarda %10,9 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %49,1 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişi, istihdam oranı ise aynı seviyede kalarak %49,1 oldu. Bu oran erkeklerde %66,1 iken kadınlarda %32,4 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,3 olarak gerçekleşti

İşgücü, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 146 bin kişi azalarak 35 milyon 410 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan azalarak %53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,6 iken kadınlarda %36,4 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %15,0 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak %15,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,3, kadınlarda ise %21,7 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,6 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,2 saat artarak 42,6 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %29,6 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 3,1 puan azalarak %29,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %19,9 olarak tahmin edildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hazine, 823,2 milyar TL'lik iç borçlanma planlıyor

Hazine, 823,2 milyar TL'lik iç borçlanma planlıyor

Bakan Şimşek: “Ulaşım altyapısına sağlanan finansman 4,2 Milyar Euro'ya ulaştı”

Bakan Şimşek: “Ulaşım altyapısına sağlanan finansman 4,2 Milyar Euro'ya ulaştı”

Kartlı ödemeler yüzde 52 arttı

Kartlı ödemeler yüzde 52 arttı

Temu, Türkiye'de işe alımlara başladı

Temu, Türkiye'de işe alımlara başladı

Zengezur Koridoru: Orta Koridor'un kritik kavşağı ve Türkiye'nin jeopolitik hamlesi

Zengezur Koridoru: Orta Koridor'un kritik kavşağı ve Türkiye'nin jeopolitik hamlesi

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu

Yorum Yaz