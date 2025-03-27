İşsizlik rakamları açıklandı: Geniş tanımlı işsizlik artı

Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 8,2 oldu. Geniş tanımlı işsizlik bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında artarak yüzde 28,4'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat 2025 verilerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 8,2 oldu. Geniş tanımlı işsizlik bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında artarak yüzde 28,4'e çıktı.

TÜİK verilerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Şubat ayında yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7 iken kadınlarda yüzde 11 olarak tahmin edildi. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi azalarak 2 milyon 886 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7 iken kadınlarda yüzde 11,0 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 149 bin kişi azalarak 32 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 48,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,0 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 15

İşgücü 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 244 bin kişi azalarak 35 milyon 200 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,8 iken kadınlarda yüzde 35,9 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 15,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 10,8, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak tahmin edildi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 28,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.