İstanbul 'Centi Milyoner' şehirler sıralamasına girdi

Centi milyonerler, servetleri yüzlerce milyon birimlik paraya karşılık gelen grubu oluştururken; İstanbul ise bu yıl listede 50’nci sırada yer aldı. Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, “İstanbul, 10'u milyarder olmak üzere 64 centi milyonerle dünyada ‘En İyi 50 Şehir’ arasında yer alıyor. Centi milyonerler özelinde İstanbul için 2023-2033 için büyüme tahmini Frankfurt ve Roma’yla aynı seviyede.” değerlendirmesini yaptı.

Henley & Partners, New World Wealth verileriyle, servetleri yüzlerce milyon birimlik paraya karşılık gelen centi milyonerlere ilişkin yeni bir rapor yayımladı. “2023 Centi Milyonerler Raporu”na göre, dünyadaki centi milyoner sayısı 28 bin 420’ye ulaşırken; bu sayının 20 yıl öncesiyle kıyaslandığında iki katın üzerinde arttığı kaydedildi. Geçen yıla göre ise artışın yüzde 12 olduğunu söyleyen Henley & Partners CEO’su Dr. Juerg Steffen, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, “Özel servet göçü eğilimlerinin bu yıl pandemi öncesine dönmesini bekliyoruz. Önceden ‘süper zengin’ tanımı için 30 milyon dolar yeterliyken, bu oran artık 100 milyon dolar oldu. Raporda ilk 10 ülke arasında Asya’dan 4 ülkenin yer alması önemli. Ancak ilk 3 şehir ABD’de yer alıyor. Londra’da düşüş dikkat çekerken; centi milyoner artışında Çin’in, Suudi Arabistan’ın ve Hindistan’ın gelecek 10 yılda başı çekmesi bekleniyor.” dedi.

ASYA VE ORTA DOĞU ÜLKELERİ ÖNE ÇIKIYOR

Önümüzdeki 10 yıl içinde centi milyonerlerde büyüme beklediklerini söyleyen Henley & Partners Özel Müşteriler Başkanı Dominic Volek ise şunları söyledi: “Asya ve Orta Doğu, yüzde 38’lik yükselişle dünya çapında centi milyonerlerin sayısında öne çıkmasını beklediğimiz bölgeler arasında yer alıyor. Bu grubun serveti ise miras, küçük ve orta ölçekli işletmelerinin satışı, borsa işlemleri ve çok uluslu şirketlere ve başarılı teknoloji şirketlerine liderlik etmekten geliyor. Rapora göre en fazla centi milyoner yüzde 38’le ABD'de yer aldı. ABD’yi Çin ve Hindistan izlerken; şehir bazında ise New York 775 centi milyoner ile birinci oldu.

İSTANBUL’DA 64 CENTI MİLYONER BULUNUYOR

Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel ise raporda 50’nci sırada yer alan İstanbul’da 64 centi milyoner bulunduğunu belirterek, “Centi milyonerler özelinde İstanbul için 2023-2033 için büyüme tahmini Frankfurt ve Roma’yla aynı seviyede. Bodrum’daki mevsimsel değişim de son derece dikkat çekici. Bodrum’da sezon dışında 8, yoğun sezonda ise 100'ün üzerinde centi milyoner yer alıyor.” bilgisini verdi.

Dünyada 40’tan fazla ofisiyle, varlıklı iş insanlarına yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programları danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners’ın bugüne kadar 12 milyar dolardan fazla yabancı yatırım topladığını belirten Burak Demirel, “Yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarına artan ilgi, çok daha fazla sayıda centi milyonerin dünya geneline yayıldığı anlamına geliyor. Centi milyonerleri ikna etmek için sadece mali teşvikler ve cazip yatırım fırsatları yeterli değil. Hükümetlerin bu süreçleri kapsamlı bir şekilde ele alması gerekiyor. Vatandaşlık ve oturum programlarında Karayipler, Avusturya, Yunanistan, İspanya ve İtalya’nın şu anda en öne çıkan programlar arasında yer alırken; 100 bin dolardan başlayan ve 8 milyon Euro’ya giden yatırım miktarlarıyla program şartları her ülkeye göre farklılık gösteriyor. Grenada, St. Lucia, Antigua ve Barbuda, St. Kitts ve Nevis gibi Karayip ülkelerinde minimum bağış miktarı 100 bin dolardan başlıyor ve süreçler 6-8 ay sürüyor. Karayipler’de elde edilen vatandaşlıklarla İngiltere, Hong Kong, Singapur, Çin, Rusya, İsrail ve Şengen bölgesi dahil birçok ülkeye vizesiz girilebiliyor.” dedi.

ASYA ÜLKELERİ LİSTEDE HIZLI YÜKSELİYOR

“2023 Centi Milyonerler Raporu”nun ilk 10 ülkesi arasında Asya’dan 4 ülke yer alıyor. Çin’de Pekin 365 ve Şangay 332 centi milyonerle üst sıralarda dikkat çekerken; Singapur 330 centi milyonerle 7’nci sırada, Hong Kong ise 305 centi milyonerle 8’inci sırada yer buldu. New York, 692, The Bay Area 692 ve Los Angeles 504 centi milyonerle ilk 3 sırada yer bularak rapora ABD’nin damgasını vururken, Londra ise 388 centi milyonerle 4’üncü sırada yer aldı. Bir dönem küresel zenginlik merkezi olarak kabul gören Londra, geçtiğimiz yıllarda 406 centi milyonere sahipti. Büyümede ise ilk 50 şehir arasında yer alan Çin'in e-ticaret merkezi Hangzhou'nun önümüzdeki on yıl içinde centi milyoner nüfusunda yüzde 95 artış beklendiği kaydedildi. En hızlı büyümenin beklendiği diğer ülkeler ise Suudi Arabistan ve Hindistan oldu.

KRİPTO VARLIĞA SAHİP 182 CENTI MİLYONER VAR

Dominic Volek, “Son Kripto Servet Raporumuzun da gösterdiği gibi kripto para sektöründe de durum değişmeye başlıyor. Şu anda 100 milyon dolar veya daha fazla kripto varlığa sahip 182 kripto centi milyoner var." derken; New World Wealth Araştırma Müdürü Andrew Amoils ise "Birçok gelişmekte olan piyasa ülkesinde çok az milyarder var ancak bu ülkeler genellikle büyük centi milyoner nüfusuna sahip. Örneğin Kenya'da hiç milyarder yok ama 15 centi milyoner var; Güney Afrika'da ise 102 centi milyonere karşılık sadece 5 milyarder var. Dolayısıyla yüz milyonluk servet bandı, bu ülkelerdeki ‘süper zengin’ topluluğu çok daha doğru bir şekilde yansıtıyor" değerlendirmesini yaptı.