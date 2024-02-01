İstanbul enflasyonu 2024'e hızlı başladı

2023 Ocak ayına göre 2024 Ocak ayında değişim oranı, Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 76,17, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 61,48 olarak gerçekleşti.

1.02.2024 13:05:130
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İstanbul enflasyonu 2024'e hızlı başladı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, 2024 Ocak ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 6,72, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 4,69 oranında arttı. Veri 11 ayın zirvesi olarak kaydedildi.

2023 Ocak ayına göre 2024 Ocak ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 76,17, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 61,48 olarak gerçekleşti.

Konutta artış yüzde 7,58

Ocak 2024’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakımda yüzde 25, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 20,67, diğer harcamalarda yüzde 8,94, konutta yüzde 7,58, gıdada yüzde 5,51, ev eşyasında yüzde 4,49, kültür eğitim ve eğlencede yüzde 2,81 artış, giyim grubunda yüzde 3,87 düşüş izlendi.

Ocak 2024’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; inşaat malzemeleri grubunda yüzde 13,22, kimyevi maddeler grubunda yüzde 11,16, gıda maddeleri grubunda yüzde 6,97, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4,12, İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,90 artış izlendi. Madenler grubunda yüzde 4,52 azalış izlenirken, mensucat grubunda ise fiyat değişimi gözlemlenmedi.

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