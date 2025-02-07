İstanbul tek başına 131 ülkeyi geride bıraktı!

İstanbul'un geçtiği ülkeler arasında Belçika'dan İsveç'e, Çekya'dan Yunanistan'a, Portekiz'den Macaristan ve Avusturya'ya kadar Avrupa Birliği üyeleri de yer alıyor

7.02.2025 11:16:130
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İstanbul tek başına 131 ülkeyi geride bıraktı!

Türkiye’nin en kalabalık ili İstanbul'un nüfusu 2024'te 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaşarak 131 ülkeyi geride bıraktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun (UNFPA) 2024 yılı verilerine göre, İstanbul'un nüfusu 2024'te 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 oldu.

Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18,3'ünü barındıran İstanbul'da 7,82 milyon erkek ve 7,88 milyon kadının yaşadığı kayıtlara geçti. Ülkenin en kalabalık şehri İstanbul, 15,7 milyonu aşan nüfusuyla dünyadaki birçok ülkeyi de geride bıraktı.

Sırbistan, Libya ve Paraguay'ın nüfusunu katladı

İstanbul, UNFPA'nin 2024 verilerine göre, nüfus ölçümü yapılan 204 ülke ve bölgenin 131'inin önüne geçti.

Avrupa'da Belçika 11,7 milyon, Çekya 10,5 milyon, Yunanistan 10,3 milyon ve Macaristan 10 milyon nüfusuyla İstanbul'un gerisinde kalan ülkelerden bazıları oldu. Ürdün, İsrail, Tunus ve Azerbaycan da İstanbul'un nüfus olarak geride bıraktığı ülkeler arasında yer aldı.

Megakent, Sırbistan, Paraguay ve Libya'yı ise nüfus olarak katladı. İstanbul'un nüfusu, Avrupa Birliği ülkelerinden Belçika, İsveç, Çekya ve Yunanistan'ın yanı sıra Portekiz, Macaristan ve Avusturya'yı da geçti.

UNFPA verilerine göre İstanbul'un nüfus olarak geride bıraktığı bazı ülkeler şöyle:

ÜLKE                   NÜFUS (Milyon)

Ruanda                            14,4

Portekiz                            10,2

Tunus                               12,6

Macaristan                       10

Belçika                             11,7

BEA                                    9,6

Ürdün                               11,4

İsrail                                   9,3

Küba                                 11,2

Togo                                   9,3

İsveç                                 10,7

Avusturya                            9

Azerbaycan                      10,5

Sierra Leone                       9

Çekya                                10,5

Sırbistan                             7,1

Yunanistan                      10,3

Libya                                   7

Tacikistan                        10,3

Paraguay                            6,9

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