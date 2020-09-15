İstanbul Valisi'nden mesai saatlerine ilişkin yeni açıklama

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Niyetimiz en geç cuma günü kademeli mesai planını paylaşmak" dedi.

15.09.2020 15:43:000
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İstanbul Valisi'nden mesai saatlerine ilişkin yeni açıklama

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında mesai saatlerine düzenleme geliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai çalışmalarına ilişkin, "Niyetimiz en geç cuma günü bunu şehrimizle paylaşmak. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek" dedi.

Vali Yerlikaya, dün yaptığı açıklamada ise, "Büyük bir heyecanla, azimler çalışıyoruz. Koronavirüs önlemlerinin şehrimin her yerinde en etkili şekilde alınması noktasında valilik, büyükşehir belediler, kaymakamlıklar, meslek odaları, kolluk kuvvetleri birlikte çalışıyoruz. 

Mesai saatlerinde, sadece beyaz ve mavi yakalılar değil, sadece kamu değil hep beraber aynı ulaşım araçlarını en verimli ama sağlığımızla ilgili bize sıkıntı yaratmayacak şekilde nasıl kullanacaksak bunun üzerinde duruyoruz. Yakın zamanda İstanbul'a bunu paylaşacağız." demişti. 


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