İstanbul'da deprem izolatörlü konut projesi

Hocaoğlu Grup tarafından İstanbul Sancaktepe'de yaklaşık 1,2 milyar liralık yatırımla sismik deprem izolatörlü konut projesi hayata geçiriliyor.

"Depremde Sadece Beşiğiniz Sallansın" sloganıyla hayata geçirilecek ve 2+1'den 4+1'e kadar farklı tiplerde 126 konuta sahip olacak Japon Konutları Sancaktepe projesinin tanıtımı için düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Hocaoğlu Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Okan Hocaoğlu, projenin en önde gelen özelliğinin tasarımında saklı olduğunu belirterek, sismik deprem izolatörünün önemine işaret etti.

Hocaoğlu, "Teknik açıdan çok önem verdiğimiz bir proje. Sismik deprem izolatörünü en iyi uygulayan ülke Japonya. Biz de oradaki teknolojiyi buradaki konutlarda uygulayacağız." dedi.

Bu uygulamayı Türkiye genelinde yaygınlaştırmak istediklerini dile getiren Hocaoğlu, Sancaktepe'den sonra Japon Konutları Tuzla, Japon Konutları Mersin, Japon Konutları Denizli gibi isimlerle projelerini Türkiye geneline yayacaklarını bildirdi.

"Projemiz, deprem korkusunu ortadan kaldırıyor"

Okan Hocaoğlu, projeyi tamamen aile konseptiyle hayata geçirdiklerini, dairelerin 2+1, 3+1 ve 4+1 tipinde olacağını kaydederek, "Hedefimiz insanların rahat edebilecekleri, kendilerini güvende hissedebilecekler ve nefes alabilecekleri projeler üretmek." diye konuştu.

Projenin yaklaşık 1,2 milyar liralık yatırımla hayata geçirileceğini dile getiren Hocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sismik izolatörlü yapılar özel yapı statüsünde değerlendiriyor. Özel yapılar olduğu için direkt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kontrol ediliyor ve denetimi bakanlık tarafından yapılıyor. Bakanlığın görevlendirdiği hocalar tasarım, uygulama ve uygulama sonrası hizmetler noktasında denetleme yapıyor. İstanbul'da da büyük bir deprem bekleniyor. Sismik deprem izolatörü kişiye huzur, güven getiriyor ve evinde sağlıkla uyumasına olanak sağlıyor."

"Projemize ilgi çok yüksek"

Okan Hocaoğlu, 7 şiddetindeki bir depremin sismik deprem izolatörlü binalarda 3,5-4 şiddetinde hissedildiğini belirterek, projeye ilginin çok yüksek olduğunu söyledi.

Hocaoğlu, "Talepten çok memnunuz. Özellikle piyasanın bu kadar zor olduğu bir dönemde şartlar çok iyi. Bu bir tanıtım davetiydi. Çok fazla gelen var. Bu proje konseptini kararlı bir şekilde devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yatırımlarına devam edeceklerini, İstanbul'da bazı anlaşmaları tamamladıklarını ve detaylarını kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşacaklarını vurgulayan Hocaoğlu, benzer projeyi yapmaları için başka illerden de talep geldiğinin altını çizdi.

Japon deprem uzmanı Moriwaki'den "Türkiye başarabilir" vurgusu

Projenin danışmanlarından Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki de bu projede Hocaoğlu Grup ile birlikte çalışacaklarını belirterek, sismik izolatörün deprem sırasında evde veya iş yerinde olanları büyük oranda koruduğunu söyledi.

Japonya'nın "depreme dayanıklı evler inşa etmek ve etkili mühendislik projeleri uygulamak" konusunda ulaştığı başarıdan bahseden Moriwaki, "Burada da benzer başarıyı birlikte hayata geçireceğiz. Türkiye'nin sahip olduğu potansiyel Japonya gibi depreme karşı dayanıklı binalar yapma noktasında gayet yeterli. Türkiye de bunu başarabilir." diye konuştu.

"Ülkemizde sismik izolatörlü konut sayısı çok az"

Projenin danışmanlarından İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü ve İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Fatih Sütcü ise Türkiye'de sismik deprem izolatörünün çok yaygın olmadığını ve yeni yeni hastanelerde kullanılmaya başlandığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Hastaneler; deprem sırasında ve depremden sonra asla hasar almaması ve depremden sonra da hizmet vermeye devam edebilmesi için tasarlanmıştır. Konutlarımız da hastaneler kadar önemli. Dolayısıyla ülkemizde sismik izolatörlü inşaatların da başlamasını bekliyorduk ancak kısmet bu yıllara imiş. Ülkemizde sismik izolatörlü konut sayısı çok az. Bu proje de onlardan birisi olacak."

Bloklar 6 kattan oluşacak

Verilen bilgiye göre, Hocaoğlu Grup tarafından yaklaşık 1,2 milyar liralık yatırımla hayata geçirilecek Japon Konutları Sancaktepe projesinde 126 daire yer alacak. Projede 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tipleri bulunacak.

4 bloktan ve sadece 6 kattan oluşacak projede, oyun parkları, çalışma alanları, spor salonları, sinema salonu, spa, sauna, hamam, açık ve kapalı havuz, futbol ve basketbol sahaları yer alacak.

Sancaktepe'nin en merkezi konumlarından Abdurrahmangazi Mahallesi'nde yer alan ve modern şehir mimarisiyle tasarlanan proje, "güvenli yaşam ve yeşil odaklı anlayışla" öne çıkıyor.

Geniş yeşil alanları, çevre dostu özellikleri ve sunduğu güvenlik imkanlarıyla ideal yaşam alanı sunan Japon Konutları, çocuklar için 7 farklı eğlence alanı barındırıyor.

Japon Konutları projesi; şehir hastanesi, Sancaktepe metrosu, Sancaktepe Belediye binası, Kuzey Marmara Otoyolu, Şile yolu, TEM E80 gibi birçok noktaya ve ulaşım noktasına yakın noktada konumlanıyor.

Projede; dinlenme odası, buhar odası, hamam, toplantı salonu, plates ve masa tenisi alanı, tenis kortu, bilardo masası, yürüyüş parkuru, fitness salonu, akıllı ev teknolojisi, güvenlikli giriş, kapalı devre video ve görüntülü interkom sistemi, izinsiz girişe karşı alarm sistemi ve otomatik yangın söndürme sistemi de bulunuyor.