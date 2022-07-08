İstanbul'da ekmeğe yüzde 33,3 zam geldi

İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu. Buna göre, İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 33,3 zam gelmiş oldu.

8.07.2022 09:30:000
Paylaş Tweet Paylaş
İstanbul'da ekmeğe yüzde 33,3 zam geldi

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 4 TL'ye yükseltildi.

İTO açıklamasına göre, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için Oda'nın temmuz ayı meclis toplantısında oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 19,05 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 4 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

Daha önceki tarifede 1 kilogram ekmeğin azami fiyatı 14,28 TL olarak belirlenmiş ve 230 gram ekmeğin 3 TL'den satılması kararlaştırılmıştı. Buna göre, ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 33,3 zam gelmiş oldu.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yüzde 120 büyürüz

Yüzde 120 büyürüz

Zirvedeki 30 güçlü kadın

Zirvedeki 30 güçlü kadın

Global marka olmak istiyoruz

Global marka olmak istiyoruz

Değer erozyonu

Değer erozyonu

2030'da değerimiz 30 milyon $ olacak

2030'da değerimiz 30 milyon $ olacak

Hasar bilançosu

Hasar bilançosu

Yorum Yaz