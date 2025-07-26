İstanbul'da en çok ve en az konut satılan ilçeler belli oldu

Faizlerin düşmesiyle birlikte konut piyasasında hareketlilik yeniden başladı. İstanbul’da bazı ilçeler satış rekoru kırarken, bazı bölgelerde ise alım neredeyse durdu. İşte İstanbul'da yatırımcıların radarındaki en gözde ve en durgun ilçeler...

Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesiyle birlikte konut piyasasında hareketlilik yeniden başladı. Yüksek faizlerin etkisiyle bir süredir durgunluk yaşayan ipotekli satışların yeniden artması beklenirken, İstanbul’da bazı ilçeler satış rakamlarıyla öne çıktı. Uzmanlar, yatırımcıların konum, kira getirisi ve fiyat çarpanı gibi kriterleri dikkate alarak hareket ettiğini belirtiyor.

SATIŞLAR YÜZDE 26,9 ARTTI

Türkiye genelinde konuta olan ilgi, yüksek faizlere rağmen azalmadı. TÜİK verilerine göre 2025’in ilk 6 ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,9 artarak 691 bin 893 adede ulaştı. Merkez Bankası'nın dün aldığı 300 baz puanlık faiz indirimi, konut kredisi faiz oranlarında da düşüş beklentisini artırdı.

KREDİLİ SATIŞLAR YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇECEK

Yüksek faiz ortamı nedeniyle ipotekli satışlar son dönemde toplam satışlar içinde yüzde 10’un altına gerilemişti. Haziran ayı itibarıyla bu oran yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. Ancak geçmişte kredi faizlerinin düşük olduğu dönemlerde ipotekli satış oranı yüzde 35’e kadar çıkmıştı. Faiz indirimlerinin devam etmesi halinde bu oranın tekrar artması bekleniyor.

YATIRIMCILAR ROTAYI İSTANBUL’A ÇEVİRDİ

İstanbul, yüzde 16,4'lük satış payıyla Türkiye genelinde en çok konut satışı yapılan il oldu. Ortalama metrekare satış fiyatının 52 bin TL, ortalama kiranın ise 30 bin TL seviyesinde olduğu kentte, merkezi ilçeler ve kira çarpanı düşük bölgeler yatırımcıların ilgisini çekiyor.

İSTANBUL'DA EN FAZLA KONUT SATIŞI YAPILAN İLÇELER

Esenyurt: 14.242

Pendik: 5.361

Başakşehir: 5.207

Bahçelievler: 5.117

Beylikdüzü: 4.817

Kartal: 4.582

Kadıköy: 4.518

Maltepe: 4.116

Ümraniye: 4.076

Küçükçekmece: 3.733

Bu ilçelerde yüksek konut arzı ve ulaşım olanaklarının gelişmiş olması talebi artırıyor. Esenyurt, hem fiyat avantajı hem de yeni projelerle lider konumda.

İSTANBUL'DA EN AZ KONUT SATIŞI OLAN İLÇELER

Adalar: 142

Çatalca: 309

Beykoz: 449

Şile: 550

Beyoğlu: 983

Sarıyer: 1.108

Beşiktaş: 1.481

Bayrampaşa: 1.440

Esenler: 1.594

Güngören: 1.914

Adalar, Şile ve Çatalca gibi merkeze uzak ilçeler düşük satış rakamlarıyla dikkat çekerken Beşiktaş, Beyoğlu ve Sarıyer gibi merkezi ama fiyatları yüksek bölgelerde de alım gücü düşüklüğü ve sınırlı arz satışları frenliyor.