İstanbul'da toplu ulaşım kararı

İstanbul Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyeceğine karar verdi.

9.09.2020 12:20:000
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İstanbul'da toplu ulaşım kararı

İstanbul Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyeceğine karar verdi.

İstanbul Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, raylı sistem araçlarında (metro, tramvay) oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'sine, metrobüslerde ise üçte birine kadar ayakta yolcu alınabilecek.

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