İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 25

Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu sürüyor. Önceki kısıtlamalarda yüzde 4-5 gibi oranlara ulaşılmışken, bu sabah trafik yoğunluğu yüzde 25 civarında seyrediyor.

30.04.2021 10:06:000
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 25

Corona virüsü salgını nedeniyle yurt genelinde 17 günlük tam kapanma uygulaması başladı. Kapanma öncesi İstanbul'dan büyük göç yaşandı ancak trafik bitmedi.

Önceki kısıtlamalarda yüzde 4-5 gibi oranlara ulaşılmışken, bu sabah trafik yoğunluğu yüzde 25 civarında seyrediyor.

Yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın dün saat 19.00’da başlamasıyla birlikte İstanbul polisi, denetimlerini arttırdı. Polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde her iki yakadan geçişlerde denetim yaptı. Ekipler  araçları tek tek durdurarak sürücülerin ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarındaki trafik yoğunluğu normal günleri aratmadı. 

Trafik ekiplerini yolu tek şeride indirmesi nedeniyle metrelerce araç kuyruğu oluştu. Denetimlerde, geçiş izni olmayan aracıyla köprüden geçmeye çalışan sürücülere ceza kesildi.


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