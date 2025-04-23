İstanbul'daki depremle ilgili son açıklamalar

İstabul'da bugün 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can kaybı olmadı. Depreme ilişkin yapılan son açıklamalar şöyle:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) düzenlenen basın toplantısına katıldı.

İBB Bilim Kurulu'ndan deprem değerlendirmesi

Bakan Yerlikaya, İstanbul'da meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremin ardından son bilgileri paylaştı. Depremin ardından 112 Acil Servis'e 10 bin 84 çağrının geldiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, "127 artçı deprem meydana geldi. Can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Saat 17.55'e kadar en büyüğü 5,9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi. Can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. AFAD koordinasyonunda tüm kamu kuruluşları sahada. İstanbul'da sadece Fatih'te bir metruk bina yıkıldı. 10 bin 84 çağrı geldi 112'ye. Pek çoğu bilgi edinme amaçlı. Bir kısmı binalarıyla ilgili endişelerini iletti bir kısmı da sağlıkla ilgili. Hiçbiriyle ilgili şükürler olsun bir binanın yıkıldığı haberi gelmedi.

Bakan Kurum: 378 yapısal ihbar bize ulaştı, 12 bina tedbiren boşaltıldı

Bakan Kurum, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında deprem kriz merkezlerinin kurulacağını açıkladı. Hasarların tespit edilerek ilgili çalışmaları yapacaklarını belirten Bakan Kurum, "112'ye gelen talepler doğrultusunda 378 yapısal ihbar bize ulaştı. 12 binamızı tedbiren boşalttık" açıklamasını yaptı.

Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

İstanbul'da, saat 12.00 sıralarında herkesi ürküten, endişeye sevk eden 6,2 büyüklüğünde bir deprem yaşadıklarını ifade eden Kurum, "Hepimiz çok korktuk. Allah'a şükür ki gelen bilgilere göre herhangi bir can kaybımız yok" dedi. Kurum şunları söyledi:

Acil durum ekiplerimiz, güvenlik güçlerimiz, hasar tespit ve denetim personellerimiz şu an İstanbul'un 39 ilçesinde, 963 mahallesinde 112 koordinasyonunda bu süreci yürütüyoruz. 112'ye gelen istisnasız her bir talebi dikkate alıyor ve ilgili birim, bakanlık hangisiyse anında müdahale yapmak suretiyle süreci dikkatli bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz.

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde İstanbul'da çalışması gereken, hasar tespit konusunda binaların tespitlerini yapması gereken arkadaşlarımızı İstanbul'a çağırdık. Mevcuttaki İstanbul'daki ekibimiz şu an sahadadır. Buna ilave illerimizden ekiplerimiz hızlı bir şekilde İstanbul'umuza intikal ediyor ve toplamda sahada en az 3 bin hasar tespit ekibi olacak. Öncelikle kamu binalarından başlamak üzere hastanelerimiz, okullarımız, camilerimiz, kaymakamlık binalarımız, belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlara ait binaların hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapacağız. Milli Eğitim Bakanımız açıkladılar, 2 gün okullarımız tatil. Dolayısıyla bu 2 günü değerlendireceğiz ve 4 gün içerisinde ��stanbul'daki tüm kamu binaları öncelikli olmak üzere 112'ye gelen tüm şikayetler değerlendirilecek. 'Binam hasar gördü. Binam bu deprem sebebiyle zarar gördü.' diyen vatandaşlarımızın bizzat binalarına gidilecek, bakılacak ve burada hasar tespitlerini inşallah hızlı bir şekilde titizlikle yapacağız. Bu 4 gün içerisinde değerli İstanbullular tüm hasar tespit çalışmalarını inşallah bitirmiş olacağız."

"12 binamızı tedbiren boşalttık"



Vatandaşlardan gelen 8 bini aşkın talebe ilişkin de ilgili arkadaşlarını bölgeye sevk edeceklerini söyleyen Kurum, "Şu an itibarıyla 112'ye gelen, tasnifi yapılan talepler doğrultusunda 378 yapısal ihbar bize ulaştı. Yani İstanbul'da 7,5 milyonu aşkın bağımsız birimi düşündüğümüzde, konutu, ticareti... Burada şu ana kadar 378 yapısal hasar talebi bize ulaştı. Tabii ki vatandaşlarımızın endişelerini haklı buluyoruz ve o endişeler, talepler doğrultusunda gidip incelemelerimizi yaptık. Metruk binayla birlikte 12 binamızı tedbiren boşalttık. Arkadaşlarımız bu binalarda yine detaylı bir inceleme yapacaklar." dedi.

Bakan Memişoğlu: 236 vatandaşımız depremden ikincil olarak etkilendi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremin ardından son bilgileri paylaştı. Memişoğlu, ""Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dilerim. Depremden direkt etkilenen birincil yaralanma olmadı. İkincil olarak düşme, atlama, panik atak geçiren 236 vatandaşımız oldu. Tüm yaralılarımızın durumları iyi tedavileri devam ediyor. İstanbul'da herhangi hizmeti aksatacak bir durum tespit etmedik. Depreme her zaman hazır olmamız gerekiyor. Maalesef çok acılar yaşadık. Bugünkü deprem bize uyarı. Çok daha hazır hale gelmemiz gerekiyor" dedi.