İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali 2021'e ertelendi

UEFA, 2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacağını açıkladı.

17.06.2020 17:01:000
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İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali 2021'e ertelendi

UEFA, 2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’un ev sahipliğinde oynanacağını açıkladı. UEFA, İstanbul’un ev sahibi olduğu 2019-20 Şampiyonlar Ligi Finali’nin 12-23 Ağustos’ta, Lizbon’da sekizli final formatıyla oynanmasına karar verdi.

Merakla beklenen ‘Şampiyonlar Ligi 2020’ kararı resmileşti. 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin Lizbon’da; çeyrek final ve yarı final maçlarının ise Portekiz’in Porto, Lizbon ve Guimares şehirlerinde yapılacağı belirtildi. Bu sene normal süreçte finale ev sahipliği yapması gereken İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ise 2021’de seyircili olarak finali organize edeceği aktarıldı. 2021’de Rusya’da St Petersburg’da olması gereken finalin de bir yıl kayarak 2022’ye kalacağı ifade edildi.

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