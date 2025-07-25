İstanbul'u dün sıcak hava vurdu... İşte ilçe ilçe hava sıcaklığı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, sıcak havanın dün gün boyu etkisini sürdürdüğü İstanbul'da akşam saatlerinde bazı ilçelerde nem oranı yüzde 95'i aştı. Şişli'de nem oranı ise yüzde 99'a çıktı.

İstanbul'da dün sıcak hava ve yüksek nem gün boyu etkili oldu.

Etkili olan bunaltıcı sıcakla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte dün akşam saat 21.45 itibarıyla ilçe ilçe hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık dereceleri ile nem oranları şöyle gerçekleşti:

- Adalar'da hava sıcaklığı 27, hissedilen sıcaklık 29,2, nem oranı yüzde 70 ,

- Arnavutköy'de hava sıcaklığı 25, hissedilen sıcaklık 27,7, nem oranı yüzde 89,

- Ataşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,7, nem oranı yüzde 90,

- Avcılar'da hava sıcaklığı 27,3, hissedilen sıcaklık 30, nem oranı yüzde 73,

- Bağcılar'da hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 29,1, nem oranı yüzde 82,

- Bahçelievler'de hava sıcaklığı 27,3, hissedilen sıcaklık 30, nem oranı yüzde 73,

- Bakırköy'de hava sıcaklığı 27,3, hissedilen sıcaklık 30, nem oranı yüzde 73,

- Başakşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,9, nem oranı yüzde 89,

- Bayrampaşa'da hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 29,1, nem oranı yüzde 82,

- Beşiktaş'ta hava sıcaklığı 26,3, hissedilen sıcaklık 31,1, nem oranı yüzde 97,

- Beykoz'da hava sıcaklığı 26,1, hissedilen sıcaklık 28,4, nem oranı yüzde 77,

- Beylikdüzü'nde hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 28,7, nem oranı yüzde 78,

- Beyoğlu'nda hava sıcaklığı 26,3, hissedilen sıcaklık 31,1 iken, nem oranı yüzde 97,

- Büyükçekmece'de hava sıcaklığı 25,7, hissedilen sıcaklık 28,3, nem oranı yüzde 83,

- Çatalca'da ise hava sıcaklığı 25,6, hissedilen sıcaklık 29 iken, nem oranı yüzde 92,

- Çekmeköy'de hava sıcaklığı 25 ve hissedilen sıcaklık 27,1, nem oranı yüzde 80,

- Esenler'de hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 29,1, nem oranı yüzde 82,

- Esenyurt'ta hava sıcaklığı 25,7, hissedilen sıcaklık 28,3 olurken, nem oranı yüzde 83,

- Eyüpsultan'da hava sıcaklığı 25,4, hissedilen sıcaklık 28,4 iken, nem oranı yüzde 90,

- Fatih'te hava sıcaklığı 27, hissedilen sıcaklık 29,4, nem oranı yüzde 72,

- Gaziosmanpaşa'da hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 29,1, nem oranı yüzde 82,

- Güngören'de hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 29,1, nem oranı da yüzde 82,

- Kadıköy'de, hava sıcaklığı 27,3, hissedilen sıcaklık 30,6, nem oranı da yüzde 78,

- Kağıthane'de hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 30,8, nem oranı da yüzde 97,

- Kartal'da hava sıcaklığı 26,8, hissedilen sıcaklık 29, nem oranı da yüzde 71,

- K��çükçekmece'de hava sıcaklığı 27,3, hissedilen sıcaklık 30, nem oranı yüzde 73,

- Maltepe'de hava sıcaklığı 26,8, hissedilen sıcaklık 29, nem oranı da yüzde 71,

- Pendik'te hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 28,3, nem oranı yüzde 77,

- Sancaktepe'de hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 28,6, nem oranı yüzde 81,

- Sarıyer'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,3, nem oranı ise yüzde 97,

- Silivri'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,8, nem oranı yüzde 71,

- Sultanbeyli'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,6, nem oranı ise yüzde 88,

- Sultangazi'de hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 28,6, nem oranı yüzde 81,

- Şile'de hava sıcaklığı 25,4, hissedilen sıcaklık 27,6, nem oranı da yüzde 79 olarak kaydedildi.