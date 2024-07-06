İş'te 50 + gücü

Araştırmalara göre tüm dünyada yaşlanan nüfus, iş gücü dinamiklerini temelden değiştiriyor. Şirketlerde de bilgi ve deneyimin zirvesi olarak kabul edilen 50 yaş üstü çalışanlar öne çıkıyor.

Dünya nüfusu hızla yaşlanırken genç iş gücünün bir işte ortalama kalma süresi azalıyor. Araştırmalara göre tüm dünyada yaşlanan nüfus, iş gücü dinamiklerini temelden değiştiriyor. Geçmiş yıllarda istihdam pazarında ağırlık genç nüfustayken bugün hem nüfustaki yaşlanma hem deneyimin kazandırdığı değer ileri yaş gruplarının iş gücü piyasasındaki varlığını artırıyor. Rakamlar da bunun en net göstergesi.

Bugün G7 ülkelerinde ileri yaş grubundaki bireyler iş gücünün 4’te 1’inden fazlasını oluşturuyor. Japonya’da iş gücünün yüzde 40’ı 55 yaş üstü çalışanlardan meydana geliyor. Avrupa ve ABD’de de ileri yaş grubundaki çalışanların oranı yüzde 25 ila 30 arasında değişiyor.

ABD’de çalışma yaşamına yönelik en son veriler, 50 yaş üstünün iş gücüne katılımında dikkat çekici artışlar olduğunu gösteriyor. Son verilere göre bu oran yüzde 62,7 seviyesinde. Uzmanlar da ileri yaştaki çalışanların iş gücüne katılım oranının düşmesi beklenirken tam tersi bir tablonun oluştuğunu ifade ediyor. Hem artan yaşlı nüfus hem yeni nesil iş gücünün düşük çalışan bağlılığı nedeniyle deneyimiyle ön plana çıkan ileri yaş iş gücünün istihdam pazarında öne çıktığını belirtiyorlar.

Kariyer.net’in yaptığı çalışmaya göre 1 yılını doldurmadan işinden ayrılanların oranı yüzde 52 gibi rekor bir düzeye ulaştı. Youthall’ın geçtiğimiz aylarda Capital için yaptığı ankete göre 2015 yılında 5 yıl ve üzeri çalışan oranını yüzde 48,1 olarak belirten İK temsilcileri, 2022 yılında bu oranın yüzde 38’e gerilediğini söylüyor. Bu oranlar da yeni nesil çalışanların bağlılığını sağlamanın kolay olmadığını gösteriyor.

Bu tabloda ileri yaştaki çalışanların deneyim ve becerileri giderek daha fazla işverenin dikkatini çekiyor. Michael Page Yetenek Trendleri Anketi’ne göre 50 yaş üzeri deneyime sahip çalışanlar iş birlikçi yönleri, çalışma azimleri, mentor olarak yeni nesillere deneyim aktarım potansiyelleriyle öne çıkıyor.

Bu tabloda bilgi ve deneyimin zirvesi olarak kabul edilen 50 yaş üstü çalışanlar öne çıkıyor. Son 5 yılda Doğuş Otomotiv’de tüm çalışanlar içinde 50 yaş üstü çalışan oranındaki artış yüzde 100, Anadolu Grubu, Türk Henkel ve İpekyol’da yüzde 67, Sun Tekstil’de yüzde 60 arttı. Şirketler, deneyimiyle öne çıkan bu çalışanları hem daha çok motive etmek hem onların yarattığı değerden faydalanmak için artık farklı stratejilerle ilerliyor.