İşte yerli otomobil TOGG'un ilk fotoğrafı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) resmi Twitter sayfasından, tamamı yerli olma özelliği taşıyan ve Gebze’de montajı gerçekleştirilen ilk gövdenin fotoğrafları paylaşıldı.

19.07.2021 09:47:000
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İşte yerli otomobil TOGG'un ilk fotoğrafı

TOGG’un resmi Twitter sayfası “Türkiye’nin Otomobili”nde (@TOGG2022) yayımlanan paylaşımda, “Tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze’de montajı yapılan ilk gövdemiz. Bizi izlemeye devam edin” ifadeleri ile fotoğraflar yer aldı.

TOGG tarafından daha önce yapılan açıklamada, Gemlik tesisindeki inşaat faaliyetlerinin tüm hızıyla ve plana göre sürdüğü belirtilerek, tesisin gelecek yılın sonuna doğru bitirilmesinin hedeflendiği duyurulmuştu. İlk seri otomobilin 2022’nin son çeyreğinde banttan indirilmesinin hedeflendiği, başlangıçta yüzde 51 olacak yerlilik oranının 2025’te yüzde 68’e çıkacağı bildirilmişti.

TOGG, 2030’a kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üreteceğini açıklamıştı.


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