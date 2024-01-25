İşten çıkarma dalgası yeni yılda da hız kesmedi

Google, Amazon, Twitch, Wayfair, Macy's, Citigroup ve eBay bu yıla işten çıkarma kararlarıyla başlayan şirketler arasında yer aldı.

Yükselen faizler ve küresel ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin etkisiyle geçen yıl gündemin odağında yer alan işten çıkarmalar, yeni yılda da hız kesmeden devam ediyor.

Yüksek enflasyon karşısında artan faiz oranları şirketlerin maliyetlerini artırırken, küresel ekonomik belirsizliklerle karşı karşıya olan şirketler maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor.

Şirketlerin iş yüklerini hafifletmek için yapay zeka ve otomasyona yönelmesi işten çıkarmaların bu yıl da devam edeceğine dair işaretleri artırıyor. ABD'de teknoloji başta olmak üzere pek çok sektörden şirket, yılın başından personel sayısını azaltma kararı almaya başladı.

İşten çıkarmalar geçen yıl yüzde 98 arttı

Chicago merkezli küresel bir işe yerleştirme ve kariyer geçişi firması olan Challenger, Gray & Christmas'ın verilerine göre, ABD'de işten çıkarmalar geçen yıl yüzde 98 arttı.

Ülkede şirketler geçen yıl 721 bin 677 kişiyi işten çıkarma kararı aldı. Bu rakam 2022'de 363 bin 832 olarak kaydedilmişti. Teknolojiden imalata, perakendeden finansal hizmetlere kadar pek çok sektörden şirket geçen yıl çalışan sayısında azalmaya giderken, işten çıkarmaların teknoloji sektöründe yoğunlaştığı görüldü.

Challenger, Gray & Christmas'ın verilerine göre teknoloji sektöründe 168 bin 32 kişi işten çıkarıldı. Layoffs.fyi verilerine göre ise geçen yıl 1186 teknoloji şirketi 262 bin 595 kişiyi işten çıkardı. Halihazırda yıl başından bu yana 72 teknoloji şirketi 13 bin 240 çalışanın işine son verdi.

Yeni yıla işten çıkarmalarla başlayan şirketler

Geçen yıl hızlanan işten çıkarmaların yeni yılda da hız kesmeden devam ettiği görüldü. Google, Amazon, Twitch, Wayfair, Macy's, Citigroup ve eBay bu yıla işten çıkarma kararlarıyla başlayan şirketler arasında yer aldı. Yılın başından bu yana işten çıkarma kararı alan şirketlerden öne çıkanlar şöyle:

- Google

Dünyanın en büyük arama motoru Google, donanım birimi de dahil olmak üzere farklı departmanlardan yüzlerce çalışanını işten çıkarma kararı aldı. Google'dan yapılan açıklamada, donanım, sesli asistan ve mühendislik birimleri gibi çeşitli departmanlardan yüzlerce işçinin çıkarılacağı belirtildi. Açıklamada, şirketin en büyük önceliklerine yatırım yapılacağı kaydedildi. Ayrıca Google reklam satış ekibindeki yüzlerce çalışanını da işten çıkaracağını açıkladı.

- Amazon

ABD'li perakende devi Amazon'un, Prime Video ve Amazon MGM Studios birimlerinde yüzlerce çalışanının işine son vereceği bildirildi. Prime Video ve Amazon MGM Studios'un Kıdemli Başkan Yardımcısı Mike Hopkins, çalışanlarına gönderdiği notta, sektörün hızla gelişmeye devam ettiğine işaret ederek, uzun vadeli başarı için yatırımlara öncelik vermenin önemine dikkati çekti. Hopkins, yatırımları artırırken, belirli alanlardaki yatırımları azaltma veya durdurma fırsatlarını da belirlediklerini ifade ederek, bu kararların sonucunda Prime Video ve Amazon MGM Studios organizasyonundaki yüzlerce çalışanın işine son verileceğini aktardı.

- Twitch

Amazon'un sahibi olduğu Twitch'in de çalışanlarının yaklaşık yüzde 35'ini işten çıkaracağı bildirildi. Twitch'in Üst Yöneticisi (CEO) Daniel Clancy, blog yazısında, şirketin iş gücünün boyutunu azaltmak gibi zor bir karar aldıklarını belirtti. Clancy, Twitch'te çalışan sayısını 500'ün biraz üzerinde azaltmaya yönelik adım attıklarını kaydederek, organizasyonlarını işin mevcut ölçeğine ve gelecekte nasıl büyümeyi beklediklerine dair ihtiyatlı tahminlere göre boyutlandırdıklarını ifade etti.﻿

- eBay

E-ticaret sitesi eBay, iş gücünün yüzde 9'una karşılık gelen yaklaşık 1000 çalışanını işten çıkarmayı planladığını duyurdu. eBay Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Iannone, çalışanlara gönderdiği mesajda, "Stratejimiz doğrultusunda ilerleme kaydederken, genel çalışan sayımız ve harcamalarımız işimizin büyümesini geride bıraktı." değerlendirmesinde bulundu.

- Wayfair

Mobilya ve ev eşyaları satan Amerikan e-ticaret şirketi Wayfair, 1650 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Wayfair'den yapılan açıklamada, söz konusu çalışan sayısının küresel iş gücünün yüzde 13'ünü ve kurumsal ekibinin yüzde 19'unu temsil ettiği kaydedildi. Açıklamada, bu kararla yıllık 280 milyon dolardan fazla tasarruf sağlanmasının beklendiği ifade edildi.

- Citigorup

ABD'nin büyük bankalarından Citigroup, orta vadede 20 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Citigroup Mali İşler Direktörü (CFO) Mark Mason, bankanın 2 yıl içerisinde binlerce çalışanının işine son vereceğini duyurdu. Yeniden yapılanmanın ilk çeyrek sonunda başlayacağını belirten Mason, işten çıkarmaların Citigroup'un gelir artışını engellemeyeceğini kaydetti. Mason, Citigroup'un orta vadede çalışan sayısını 20 bin kişi azaltacağını bildirdi.

- Macy's

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Macy's, daha modern bir şirket olma amacıyla personel sayısını yüzde 3,5 azaltacağını duyurdu. ABD basınında yer alan haberlerde ise işten çıkarmalardan 2 bin 350 çalışanın etkileneceği belirtilerek, şirketin 5 mağazasını kapatacağı ve tedarik zincirine daha fazla otomasyon eklemeyi düşündüğü aktarıldı.

- Discord

Anlık mesajlaşma platformu Discord, çalışanlarının yüzde 17'sini işten çıkaracağını duyurdu. Söz konusu işten çıkarma, Discord'un iş gücü yüzde 4 azalttığı ağustos ayından bu yana şirketin en büyük işten çıkarma kararı oldu.

- Duolingo

Dil öğrenme uygulamaları geliştiren eğitim teknolojisi şirketi Duolingo, dil öğrenimi ve içerik üretimi için yapay zeka kullanımına yönelirken çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkarmaya karar verdi.

- Blackrock

ABD merkezli küresel yatırım yönetimi şirketi Blackrock, mevcut iş gücünün yaklaşık yüzde 3'ünü işten çıkaracağını açıkladı.

- Unity

San Francisco merkezli video oyun yazılımı geliştirme şirketi Unity Software'in, iş gücünü yaklaşık 25 azaltacağı bildirildi.

- Riot Games

"League of Legends” gibi popüler oyunların geliştiricisi Riot Games çalışanlarının yüzde 11'ini işten çıkarma kararı aldı.

- Brex

ABD'li fintech startupı Brex, çalışanlarının yaklaşık yüzde 20'sini işten çıkarma kararı aldı.