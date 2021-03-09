İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı

İşten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2 ay daha geçerli olacak.

9.03.2021 12:55:000
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İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı

Süresi 17 Mart’ta dolan ve kamuoyunda işten çıkarma yasağı olarak bilinen uygulamanın süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile 2 ay daha uzatıldı. Daha önce çıkarılan torba yasa düzenlemesiyle bu uygulamanın süresini 30 Haziran 2021’e kadar uzatma yetkisi verilmişti.

Aynı maddenin (2) numaralı fıkrasında yer alan üç aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilmesine ve bağlantılı olarak nakdi ücret desteğine yönelik uygulama da iki ay uzatıldı. 

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