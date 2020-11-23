İstinye Park'ta Katarlılara rekabet onayı

Rekabet Kurulu, Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ve dolayısıyla İstinyePark Alışveriş Merkezi’nin ortak kontrolünün Qatar Holding LLC tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Dünya'da çıkan habere göre Ferit Şahenk'in İstinyePark’ta yüzde 42’lik hissesini dünyanın en büyük fonlarından olan Qatar Holding LLC'ye 1 milyar dolara satmaya hazırlandığı belirtilmişti.

Doğuş Holding, geçen yıl yeniden yapılandırılan 2,3 milyar euroluk (2,7 milyar dolar) borcun geri ödemeleri için görüşmeler sürdürüyordu.

Doğuş Holding, Nisan 2019'da 2,7 milyar dolarlık borcunu 12 banka ile yeniden yapılandırmıştı.