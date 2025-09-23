İsveç Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz indirimi

İsveç Merkez Bankası politika faizinde sürpriz bir indirim gerçekleşirken, faizlerin bir süre yatay kalacağı yönlendirmesini yaptı.

Banka politika faizini 25 baz puan düşüşle yüzde 1,75 seviyesine indirdi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi faizin yüzde 2 seviyesinde korunacağı yönündeydi.

Son kararla birlikte politika faizi üç yılın en düşük seviyesine geldi.

Banka ekonomik tahminlerinde de revizyona gitti. Haziran ayında 2025 büyümesi için yüzde 1,2 tahmini yapan banka bu öngörüsünü yüzde 0,9'a indirdi. 2026 büyüme tahmini ise yüzde 2,4'ten yüzde 2,7'ye çıktı.

Banka para birimi kronada önümüzdeki dönemde güçlenme olabileceğine de dikkat çekti.