İşveren sendikası TİSK'in asgari ücret açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı sona erdi. TİSK Genel Sekreteri Koç. "2022 yılı asgari ücretiyle ilgili kararımızı aldık. Sayın Bakanımıza takdim ettik" dedi.

16.12.2021 15:08:000
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İşveren sendikası TİSK'in asgari ücret açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamıyla ilgili karar aldıklarını belirterek, belirlenen rakamın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e takdim edildiğini bildirdi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere dördüncü kez toplandı.

Toplantının ardından, TİSK Genel Sekreteri Koç, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, basın mensuplarının karşısına geçti.

Komisyon adına konuşan Koç, "2022 yılı asgari ücretiyle ilgili kararımızı aldık. Sayın Bakanımıza takdim ettik. Gerekli açıklamayı sayın Bakan yapacaktır." ifadelerini kullandı.

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