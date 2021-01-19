İtalya'da kritik "güvenoyu" süreci

Başbakan Giuseppe Conte dün Temsilciler Meclisi'nde güvenoyu almasının ardından bugün daha zorlu olacak Senato'daki oylamada güvenoyu arayacak.

Hükümet Senato'dan güvenoyu alırsa Conte Başbakan olarak görevini sürdürecek. Hükümetin, Senato'dan güvenoyu alamaması halinde Başbakan Conte Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifasını sunacak.

Conte hükümeti dün akşam toplam 629 oyun 321'ini alarak meclisten güvenoyu aldı. Conte'ye yakın kaynaklar, Conte'nin bugünkü oylamada kendisi için uygun koşulları sağlayacak her türlü manevra alanını sağlayacağını belirtiyor.

La Repubblica gazetesinde yer alan habere göre Conte, şu anda 321 sandalyeli Senato'da en az 155 senatörün oyunu alacağını düşünüyor ancak en az 161 oya ihtiyaç var. Bu nedenle 56 yaşındaki Başbakan ve koalisyon ortakları, hükümete destek verecek senatör bulma konusunda temaslarını sürdürüyor.



