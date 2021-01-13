İtalya'da yine hükümet krizi

İtalyan koalisyon hükümeti, ittifaktaki küçük ortak Italia Viva'nın çekilme açıklamalarıyla yeni bir krizle karşı karşıya.

13.01.2021 11:16:000
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İtalya'da yine hükümet krizi

İtalya Başbakanı Guiseppe Conte’nin hükümeti, ittifakın küçük ortağının koalisyonu terkedeceğine dair tehditlerinden sonra dağılmanın eşiğinde.

Italia Viva partisinin lideri ve eski başbakan Matteo Renzi, parti grubunun bakanları hükümetten çekerek Conte’nin hükümetini bozup bozmayacaklarına çarşamba günü karar vereceklerini söyledi.

“Ne pahasına olursa olsun hükümete olalım diye bir düşüncemiz yok. Eğer hükümette olmamızı istiyorsanız fikirlerimizi dinleyin.” diyen Renzi partinin çarşamba sabahı karar vereceğini ve öğleden sonra 5:40 civarında kararını açıklayacağını söyledi.

Renzi’nin partisine mensup bakanların istifa mektuplarını sunarak hükümetten ayrılmaları bekleniyor.

Renzi’nin kararıyla birlikte Conte hükümetinin parlamentodaki çoğunluğu kaybetmiş olacak. En muhtemel senaryo ise Mario Draghi gibi daha kapsamlı bir ittifak figürü ile benzer bir koalisyonun kurulması.

Anketlere göreyse merkez sağ muhalefet yeni seçimlerde kazanacak.

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