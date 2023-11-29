İthalat ivme kaybetti, dış ticaret açığı azaldı

İhracat aynı dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 22,9 milyar dolar, ithalat yüzde 0,6 artarak 29,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerine göre ithalatın ivme kaybetmesiyle dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,5 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileri Ekim ayında dış ticaret açığındaki gerilemeyi teyit etti. TÜİK verilerine göre, Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 azalarak 7,9 milyar dolardan 6,5 milyar dolara geriledi.

İhracat aynı dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 22,9 milyar dolar, ithalat yüzde 0,6 artarak 29,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Ekim ayında yüzde 4,6 artarak 19,7 milyar dolardan, 20,6 milyar dolara yükseldi.

Ekim ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 18,8 artarak 18,6 milyar dolardan, 22,1 milyar dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ekim ayında 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 11,5 artarak 42,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93,2 oldu.

Ocak-Ekim dış ticaret açığı 93,9 milyar dolar

İhracat 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak 209,9 milyar dolar, ithalat yüzde 1,1 artarak 303,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 3,2 artarak 91 milyar dolardan, 93,9 milyar dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Ekim döneminde yüzde 69,7 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 69,1'e geriledi.

İsrail'e ihracat yüzde 29 geriledi

Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1,8 milyar dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1,3 milyar dolar ile Irak, 1,25 milyar dolar ile ABD, 1,1 milyar dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,7'sini oluşturdu. Aynı dönemde İsrail'e yapılan ihracat ise yüzde 29 düşüşle 347,9 milyon dolar oldu.

Ocak-Ekim döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 17 milyar 666 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 12 milyar 261 milyon dolar ile ABD, 10 milyar 269 milyon dolar ile İtalya, 10 milyar 253 milyon dolar ile Irak ve 10 milyar 178 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,9'unu oluşturdu.