İTO İstanbul'daki enflasyonu açıkladı

İTO Eylül ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı. Toptan eşya fiyatlarında eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,72'lik artış yaşandı.

1.10.2021 12:38:000
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İTO İstanbul'daki enflasyonu açıkladı

İstanbul'da, eylül ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlarda yüzde 2,22, toptan fiyatlarda ise yüzde 2,90'lık artış kaydedildi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, eylül ayı itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 19,77 ve toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 28,72 yükseldi.

Söz konusu verilere aylık bazda bakıldığında, eylülde perakende fiyatlarda yüzde 2,2 ve toptan fiyatlarda yüzde 2,90 artış görüldü.

Sektörel bazda fiyat değişimleri incelendiğinde, eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar diğer harcamalar grubunda yüzde 15,61 yükseldi.

Bu dönemde kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 6,07, giyimde yüzde 3,71, konutta yüzde 3,56, ev eşyasında yüzde 2,57 ve gıdada yüzde 0,74 artan perakende fiyatlar, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,34'lük, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,02'lik düşüş kaydetti.

Toptan fiyatlar ise eylülde bir önceki aya kıyasla gıdada yüzde 5,56, madenlerde yüzde 1,82, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,80, işlenmemiş maddelerde yüzde 1,71, inşaat malzemelerinde yüzde 0,92, mensucat grubunda yüzde 0,26 arttı. Aynı dönemde kimyevi maddeler grubu toptan fiyatları ise yüzde 3,39 geriledi.

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