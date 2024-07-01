İTO'ya göre İstanbul'da enflasyon artış oranı?

İstanbul'da haziranda önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,42, toptan fiyatlar yüzde 3,85 arttı.

1.07.2024 14:23:250
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İTO'ya göre İstanbul'da enflasyon artış oranı?

İstanbul'da haziran ayında önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,42, toptan fiyatlar yüzde 3,85 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi haziranda önceki aya göre yüzde 3,42, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi de yüzde 3,85 arttı.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, artış oranı perakendede yüzde 82,14, toptan eşyada yüzde 60,49 olarak gerçekleşti.

Sektörel bazda değişim oranları

Haziranda perakende fiyatlarda bir önceki aya göre konut harcamalarında yüzde 8,01, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 4,06, gıda harcamalarında 2,66, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda 2,50, giyim harcamaları grubunda yüzde 2,41, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,50, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,54 artış izlenirken, diğer harcama grubunda ise değişim gözlenmedi.

Toptan fiyatlarda ise kimyevi maddeler grubunda yüzde 14,63, mensucat grubunda yüzde 8,05, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 7,37, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 3,74, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,06 ve gıda maddeleri grubunda yüzde 1,84 artış görülürken madenler grubunda yüzde 1,38 azalış izlendi.


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