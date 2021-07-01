İTO'ya göre İstanbul'da enflasyon yüzde 16,12

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre Haziran'da perakende fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,12 arttı. Mayıs ayında perakendede yıllık enflasyon yüzde 16'nın altına gerilemişti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar Haziran'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,12 arttı. Aylık bazda artış ise yüzde 0,36 oldu.

Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 16'nın altına gerilemişti. Haziran verisiyle yine bu seviyenin üzerinde bir enflasyon rakamı kaydedilmiş oldu.

Toptan eşya enflasyonu 2,5 yılın zirvesinde

Üretici fiyat hareketini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi Haziran'da yıllık yüzde 25,56; aylık olarak ise yüzde 3,07 arttı.

Yıllık bazda yaşanan bu artış üretici fiyatlarındaki baskının devam ettiğini gösterdi. Veri setine göre Haziran 2021'de kaydedilen yıllık toptan eşya enflasyonu 2,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.