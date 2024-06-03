Iveco Bus, Milli Olimpiyat Komitesi’nin ulaşım destekçisi oldu

IVECO BUS ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, 31 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul'daki Olimpiyat Evi’nde düzenlenen törenle iş birliklerini resmileştirdi. Ulusal ve sektör basınının yoğun ilgi gösterdiği imza töreni, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, IVECO BUS Asya Ticari Operasyonlar Başkanı Marco Franza ve Türkiye-Kafkasya-Orta Asya Ticari Operasyonlar Direktörü Ahmet Örs'ün katılımıyla gerçekleşti.

SPORCULARA YARIŞLARDA EN İYİYİ DİLİYORUZ

Anlaşma ile ilgili duygularını paylaşan IVECO BUS Asya Ticari Operasyonlar Başkanı Marco Franza "Türkiye Olimpiyat Komitesi'ni desteklemekten müthiş gurur duyuyoruz. Sürdürülebilir ve toplumlara faydalı, kapsayıcı bir toplu taşıma konusunda öncülük yapan bir marka olarak kıyasıya rekabetin hâkim olduğu müsabakalarda Türk Takımı'na eşlik etmeyi dört gözle bekliyor ve tüm sporculara adil ve keyifli bir mücadele diliyoruz” dedi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener de yapılan anlaşmaya dair şunları söyledi: ''Taşımacılık sektörünün öncülerinden IVECO BUS ile imzaladığımız "Karayolu Ulaşım Resmi Destekçisi" anlaşmasını çok önemsiyoruz. İlk etapta önümüzdeki iki yıl boyunca, sporcularımızın karayolu ulaşım ihtiyaçlarını IVECO BUS karşılayacak. Bu anlaşma sadece milli takımlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan bir anlaşma değil, aynı zamanda Türk sporunun geleceği için yapılan değerli bir yatırım. Iveco Bus özellikle karbon salınımına karşı geliştirdiği yeni teknolojiler ve sürdürülebilirlik konusundaki duyarlılığı ile takdir ettiğimiz bir marka. IVECO BUS'a Türkiye Takımı'na verdiği bu destek için burada sizlerin huzurunda bir daha teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk kez Olimpiyat Oyunları'na 1924’te Paris’te katılmamızdan bu yana tam 100 yıl geçmiş. 100 yıl sonra yine aynı şehirde Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları'nın, daha büyük hedeflerle yarışacağımız milli takımımıza başarılar getirmesi hepimizin ortak dileğidir. Bu iş birliğinin uzun soluklu olacağına inanıyorum ve IVECO BUS'a ailemize hoş geldiniz diyorum.''

SPORCULARIMIZIN İHTİYAÇLARINA ÖZEL TASARLANDI

Basın toplantısında söz alan IVECO BUS Ticari Operasyonlar Direktörü Ahmet Örs Türk sporu ve sporcusuna verdikleri önemin altını bir kez daha çizdi. Örs, ‘’Bugün burada sadece bir karayolu ulaşım resmi destekçisi olmamız adına bir imza atmıyoruz. Biz IVECO BUS olarak ülkemizde gerçekleştirmek istediğimiz ve toplumumuza fayda sağlayacak birçok proje için de aynı zamanda düğmeye basıyoruz’’ dedi.

Olimpiyat Oyunları için tahsis edilecek olan EVADYS, 29-31 Mayıs tarihleri arasında Busworld Türkiye 2024 standında da sergilendi. Türk takımını taşıyacak olan EVADYS, Cursor 9 EURO VI-e 400 hp (294 kW) motorla donatılmış, 53 koltuklu, 12 metre uzunluğunda bir otobüs.



