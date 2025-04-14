İyimserlik arttı, borsa günün ilk yarısında yükseldi

Küresel piyasalarda, karşılıklılık esaslı tarifelere yönelik yeni açıklamalar ile müzakerelere yönelik artan iyimserlik, kendini BIST 100 endeksinde de gösterdi.

14.04.2025 13:26:380
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İyimserlik arttı, borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,04 değer kazanarak 9.478,9 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 97,95 puan ve yüzde 1,04 artışla 9.478,9 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 35,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,8, holding endeksi yüzde 0,84 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,44 ile finansal kiralama faktoring, tek kaybettiren ise yüzde 1,75 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'ye ithal edilen bazı teknoloji ürünlerinin karşılıklılık esaslı tarifeler kapsamında değil, diğer mevcut tarifeler kapsamında değerlendirileceğine yönelik açıklamalar ile müzakerelere yönelik artan iyimserlik, kendini BIST 100 endeksinde de gösterdi.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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