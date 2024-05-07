İyzico, Paynet’i satın alıyor

Redington’un Türkiye iştiraki Arena Bilgisayar Sanayi Fintech ödeme hizmetleri şirketi Paynet Ödeme Hizmetleri’ndeki hisselerinin tamamını 87 milyon dolara satmak üzere anlaşma imzaladı. Paynet Ödeme hisselerini İyzi Payment’a devredecek. Arena ayrıca rutin ayarlamalara bağlı olmak üzere yaklaşık 5 milyon dolar net nakit elde edecek.

Anlaşma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Rekabet Kurumu’nun onayları da dahil olmak üzere düzenleyici kurumların onaylarına tabi olacak. İşlemin yaklaşık altı ay içinde tamamlanması öngörülüyor. 2023 yılında Arena Grubu 1,2 milyar dolar değerinde teknoloji ürünün ve hizmetlerinin satışını gerçekleştirmişti.

İyzico CEO’su Orkun Saitoğlu satın alma ile ilgili şunları söyledi: "Prosus’un küresel alanda sahip olduğu konumu ve hedeflerini de göz önüne alarak iyzico’nun 10.yılında orta vadeli bir strateji açıklamıştık. Bu stratejimiz ile üye iş yerlerimizin büyümesine rehberlik etme ve dijital dönüşüm süreçlerinde tamamlayıcı hizmetler sunmanın yanı sıra son kullanıcılar için de alışveriş deneyimini uçtan uca sahiplenip ödeme opsiyonlarını çeşitlendirmeyi hedefledik. Paynet ile attığımız bu güçlü adım ve onların B2B ödeme ve tahsilat alanındaki tecrübelerini iyzico bünyesine katmak, mevcut stratejimiz ışığında yaptığımız bir satın alma oldu."

Arena Grup CEO’su Serkan Çelik ise şu yorumu yaptı: Paynet’i sektörde özel kılan en önemli kabiliyeti B2B ve B2B2C alanındaki uzmanlığı ve tecrübesidir. Paynet, kendi sektörlerinin devleri olan büyük şirketler ile onların KOBİ iş ortakları ve bu iş ortakları ile son kullanıcı tüketiciler arasında hem sanal hem de fiziksel dünyada gerçekleşen her türlü ödeme ve diğer finansal işlemleri tek bir platform üzerinde dijitalleştirmektedir.