İyzico, Paynet’i satın alıyor

İyzico, Türk finansal teknoloji şirketi Paynet’i 87 milyon Amerikan dolarına Arena Bilgisayar’dan satın almak için imzaları attı.

7.05.2024 10:41:200
Paylaş Tweet Paylaş
İyzico, Paynet’i satın alıyor

Redington’un Türkiye iştiraki Arena Bilgisayar Sanayi Fintech ödeme hizmetleri şirketi Paynet Ödeme Hizmetleri’ndeki hisselerinin tamamını 87 milyon dolara satmak üzere anlaşma imzaladı. Paynet Ödeme hisselerini İyzi Payment’a devredecek. Arena ayrıca rutin ayarlamalara bağlı olmak üzere yaklaşık 5 milyon dolar net nakit elde edecek.

Anlaşma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Rekabet Kurumu’nun onayları da dahil olmak üzere düzenleyici kurumların onaylarına tabi olacak. İşlemin yaklaşık altı ay içinde tamamlanması öngörülüyor. 2023 yılında Arena Grubu 1,2 milyar dolar değerinde teknoloji ürünün ve hizmetlerinin satışını gerçekleştirmişti.

İyzico CEO’su Orkun Saitoğlu satın alma ile ilgili şunları söyledi: "Prosus’un küresel alanda sahip olduğu konumu ve hedeflerini de göz önüne alarak iyzico’nun 10.yılında orta vadeli bir strateji açıklamıştık. Bu stratejimiz ile üye iş yerlerimizin büyümesine rehberlik etme ve dijital dönüşüm süreçlerinde tamamlayıcı hizmetler sunmanın yanı sıra son kullanıcılar için de alışveriş deneyimini uçtan uca sahiplenip ödeme opsiyonlarını çeşitlendirmeyi hedefledik. Paynet ile attığımız bu güçlü adım ve onların B2B ödeme ve tahsilat alanındaki tecrübelerini iyzico bünyesine katmak, mevcut stratejimiz ışığında yaptığımız bir satın alma oldu."

Arena Grup CEO’su Serkan Çelik ise şu yorumu yaptı: Paynet’i sektörde özel kılan en önemli kabiliyeti B2B ve B2B2C alanındaki uzmanlığı ve tecrübesidir. Paynet, kendi sektörlerinin devleri olan büyük şirketler ile onların KOBİ iş ortakları ve bu iş ortakları ile son kullanıcı tüketiciler arasında hem sanal hem de fiziksel dünyada gerçekleşen her türlü ödeme ve diğer finansal işlemleri tek bir platform üzerinde dijitalleştirmektedir.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İyzico, Paynet’i satın alıyor

İyzico, Paynet’i satın alıyor

Vestel Beyaz Eşya'nın temettü tarihi belli oldu

Vestel Beyaz Eşya'nın temettü tarihi belli oldu

Küresel piyasalar Fed'e ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor...

Küresel piyasalar Fed'e ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor...

31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları Resmi Gazete'de

31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları Resmi Gazete'de

Denizbank'tan sermaye artırım kararı

Denizbank'tan sermaye artırım kararı

Bankacılık sektöründen 153,5 net kâr

Bankacılık sektöründen 153,5 net kâr

Yorum Yaz